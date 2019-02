Trnavský kraj zavádza nový spôsob podávania žiadostí o granty, Viskupič vysvetlil dôvod

TRNAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – Žiadosti o dotácie z grantových programov Trnavského samosprávneho kraja možno podávať už len elektronicky. Trnavský kraj je prvým na Slovensku, ktorý pristúpil výlučne k tejto forme podávania žiadostí. Na tento rok má pre žiadateľov pripravených 750-tisíc eur, čo je o 200-tisíc eur viac ako vlani.

„Chceme byť modernou župou, ktorá uľahčuje život žiadateľom, preto sme pristúpili k elektronickému podávaniu žiadostí o dotácie. To znamená, že žiadateľ už nebude potrebovať na svoju žiadosť ani jeden hárok papiera. Zjednodušuje to život žiadateľom, je to transparentné a zároveň priaznivé k životnému prostrediu,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Poslanci Trnavského samosprávneho kraja na februárovom zasadnutí schválili grantové výzvy pre obce, občianske združenia a ďalšie oprávnené subjekty. Podporné programy sú zamerané najmä na oblasť kultúry, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva.

Elektronické podávanie žiadostí pripravil Trnavský kraj v spolupráci s občianskym združením WellGiving. S týmto združením spolupracuje župa aj pri elektronickom podávaní projektov v prípade participatívneho rozpočtu.