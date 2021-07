Futbalisti Spartaka Trnava sa vyhli blamáži, v Európskej konferenčnej lige tesne porazili Mostu FC z Malty

Futbalisti Spartaka Trnava sa vyhli blamáži a s poriadne odretými ušami postúpili do 2. kvalifikačného kola novoutvorenej Európskej konferenčnej ligy.

Súpera s poloamatérskym štatútom Mosta FC z Malty zdolal v súčte oboch zápasov 4:3, keď v prvom súboji čelil po polhodine stavu 0:3. Napokon to Trnavčania dotiahli k prehre 2:3 na Malte a postupovému víťazstvu 2:0 v domácej odvete.

Tlak hosťujúceho tímu

Keď český obranca Filip Twardzik v 16. min z veľkej diaľky nachytal brankára maltského tímu, zdalo sa, že Trnava bez problémov uhrá postupový výsledok. Lenže potom pridali domáci už len jeden gól, v 34. min Nigérijčan Yusuf Bamidele vyťažil zo skvelej prihrávky Brazílčana Saymona Cabrala cez celú šírku šestnástky.

V druhom polčase Trnava po hodine začala brániť výsledok a v nadstavenej osemminútovke v závere zápasu dokonca prišiel mohutný tlak hosťujúceho tímu, ktorý však gól nestrelil ani po piatich rohových kopoch.

Zahrajú si s Rumunmi

„Skomplikovali sme si to sami, lebo prvý polčas sme mali päť tutovkových šancí. Mohli sme vyhrávať 5:0 a bol by pokoj. Druhý polčas sme tiež mali dve-tri šance, ale od 60. minúty ako keby na nás padla nejaká deka.. Začali sme trocha zbrklo nakopávať lopty, oni stáli vzadu. Ťažko sa vyhrávajú hlavičky s niekým, kto má cez sto kíl. Mali sme upokojiť hru ako v prvom polčase. Nakoniec sme uhrali postupový výsledok a to je teraz najdôležitejšie,“ povedal hráč Trnavy Ján Vlasko na klubovom webe.

V odvete nastúpil na pozícii útočníka a stretával sa v osobných súbojoch najmä so zavalitým stopérom hostí Tyronem Farrugiom. V ďalších zápasoch sa zrejme posunie hlbšie do stredu poľa a miesto na hrote prenechá jednému z dvojice Milan Ristovski – Kelvin Boateng. Súperom Trnavy v druhom kvalifikačnom kole EKL bude rumunský tím Sepsi OSK. Prvý zápas odohrajú v Trnave 22. júla od 19.00 h.

„Čaká nás ťažší súper, no šance vidím 50 na 50. Teraz musíme ukázať, že sme silní. Verím, že víťazstvo nás posunie. Máme nového hrotového útočníka, vráti sa Risto. Budeme mať väčšiu silu vpredu a verím, že ľudia nám budú fandiť aj vtedy, keď sa nebude daroť a najviac to potrebujeme,“ dodal Vlasko na webe fcspartaktrnava.com.