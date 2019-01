Trnavu opúšťa aj brankárska opora, Chudý sa stal posilou poľského Górnik Zabrze

TRNAVA 11. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový brankár Martin Chudý opustil káder úradujúceho majstra Fortuna ligy FC Spartak Trnava a stal sa novou posilou poľského tímu Górnik Zabrze. Dvadsaťdeväťročný rodák z Považskej Bystrice (nar. 23. apríla 1989) podpísal s účastníkom Ekstraklasy kontrakt na 1,5 roka s následnou opciou.

Informuje o tom oficiálny web jeho nového poľského zamestnávateľa.

Najkrajší polrok v kariére

Chudý strávil v drese Spartaka Trnava osemnásť mesiacov, počas ktorých bol pri najväčších úspechoch klubu za poslednú dekádu. Radoval sa z majstrovského titulu i postupu do skupiny Európskej ligy.

V majstrovskom ročníku 2017/2018 sa do bránky dostal v jeho závere, odvtedy plnil rolu jednotky medzi žrďami. Dovedna odchytal sedemnásť ligových súbojov, v ktorých si šesťkrát udržal čisté konto. V rámci pohárových zápasov nastúpil štrnásťkrát a rovnako má na konte poltucet čistých kont. „Bol to najkrajší polrok v kariére. Zisk titulu a Európska liga sú nezabudnuteľným obdobím. Veľmi sa teším, že som mohol v Trnave chytať práve v tomto čase. Spoznal som tu množstvo skvelých ľudí i trénerov. Na slovenské pomery sme dosiahli nevídané úspechy. Navždy sú vryté v mojom srdci a pamäti. Spartak zostáva pre mňa najobľúbenejším klubom. Budem ho sledovať. Želám mu len to najlepšie,“ uviedol pre klubový web Martin Chudý.

Górniku pomôže v záchranárskych prácach

Niekdajší brankár Nitry, Vlašimu, Dukly Praha a Teplíc Chudý je po Borisovi Godálovi, Marekovi Bakošovi, Erikovi Jirkovi, Lukášovi Greššákovi, Martinovi Tóthovi, Alim Ghorbanim, Andrejovi Kadlecovi a Matejovi Oravcovi ďalším hráčom z jesenného trnavského kádra, ktorý na jar nebude pokračovať v drese „andelov“.

V poľskom klube bude Chudý zatiaľ pôsobiť ako jediný Slovák. Górniku bude pomáhať v záchranárskych prácach. Tím z mesta Zabrze figuruje po dvadsiatich kolách na predposlednom 15. mieste so ziskom 17 bodov. Na posledný Zaglebie Sosnowiec má náskok 5 bodov. „Dostal som dobrú ponuku, ktorá ma oslovila. Dohodli sme sa na podmienkach. Poľskú ligu vnímam ako veľmi kvalitnú a sledovanú. Viacero hráčov sa z nej dokázalo dostať ešte vyššie. V mojom prípade ide o krok dopredu. Samozrejme, nechcem byť do počtu, chcem naďalej šíriť dobré meno a tiež ukázať svoje kvality. Verím, že sa nám v prvom rade podarí zachrániť Ekstraklasu,“ dodal Martin Chudý.