Do Trnavy môže prísť aj Van Persie, najskôr však musí byť podľa trénera úplne v poriadku

AMSTERDAM 20. marca (WebNoviny.sk) – Skúsený holandský futbalový útočník Robin van Persie by sa mohol vrátiť do reprezentačného mužstva. Tridsaťštyriročný niekdajší zakončovateľ Arsenalu Londýn či Manchestru United sa po januárovom príchode do materského Feyenoordu Rotterdam v deviatich súťažných dueloch strelecky presadil už 5-krát.

V nedeľu prispel dvomi presnými zásahmi k triumfu svojho tímu na ihrisku PEC Zwolle (4:3) a tréner holandskej reprezentácie Ronald Koeman naznačil, že s 50 gólmi historicky najlepší strelec „Oranjes“ by si opäť mohol obliecť najcennejší dres.

„Proti Zwolle opäť ukázal svoju kvalitu. Svoj koniec v národnom tíme neoznámil, ale ak by sa mal vrátiť, musel by byť úplne v poriadku,“ povedal Koeman podľa webu soccerway.com smerom k možnému návratu Van Persieho.

Ten nefiguruje v nominácii na marcové medzištátne prípravné duely proti Anglicku a Portugalsku, mohol by však byť k dispozícii na neskoršie stretnutia so Slovenskom (31. mája v Trnave) a Talianskom (4. júna).