Troch mužov zabil blesk, keď kopali hrob

HANOJ 10. mája (WebNoviny.sk) – Troch mužov v strednom Vietname zabil blesk, keď kopali hrob. Informovali o tom v stredu štátne médiá.

Nešťastie sa stalo v utorok popoludní v okrese Hung Trach v provincii Quang Binh, keď päť členov širšej rodiny kopalo hrob pre zosnulého príbuzného. Napísali to policajné noviny An Ninh Thu Do.

Dvaja ďalší príbuzní utrpeli zranenia, uvádza sa tiež v správe.

V inom utorkovom prípade zabil blesk 42-ročnú ženu v neďalekej provincii Quang Nam, informovali podľa agentúry DPA noviny Tuoi Tre.