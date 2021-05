Trojročný chlapec postrelil mladšiu sestru, cesta do nemocnice skončila zrážkou s ďalším autom

Trojročný chlapec z Floridy omylom postrelil svoju dvojročnú sestru pištoľou, ktorú našiel skrytú pod vankúšmi na pohovke. Zbraň tam ukryl jeden z rodinných priateľov, ktorí prišli do domu vo Lakelande pozerať s jeho majiteľom televíziu. Dievčatko je podľa šerifa okresu Polk Gradyho Judda v mimoriadne kritickom stave.

Incident sa stal v piatok v noci počas stretnutia troch priateľov. Keď muži zistili, čo sa stalo, vzali deti do auta a odišli s nimi do nemocnice. Po ceste sa však zrazili s ďalším autom, čo viedlo k viacerým zraneniam. Dievčatko a jedného z dospelých do nemocnice napokon odviezol človek, ktorý sa zastavil, aby pomohol po nehode, uviedol v sobotu Judd.

Ku skrytiu zbrane v pohovke sa priznal 23-ročný Kevonte Wilson, ktorého zatkli na základe obvinení z nedostatočného uloženia strelnej zbrane, držby ukrytej zbrane a držby marihuany. Podľa Judda by mohol čeliť ďalším obvineniam. Vlastníka domu, 24-ročného Chada Berriena, tiež obvinili pre držbu marihuany a užívanie drog.

Spomenutého chlapca úrady odovzdali jeho starej mame.