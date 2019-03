Aktualizované: Trojskokan Tomáš Veszelka skončil šiesty na halových majstrovstvách Európy

aktualizované 3. marca 22:16

GLASGOW 3. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský trojskokan Tomáš Veszelka obsadil vo finále 35. halových ME v atletike šiestu priečku výkonom 16,35 z druhej série pokusov. Zverenec Radoslava Dubovského dosiahol druhé najlepšie slovenské umiestenie v Glasgowe, najlepším je zlato Jána Volka na 60 m.

Veszelkovo ôsme „veľké“ finále

V trojskoku v ére samostatnosti ešte nijaký trojskokan neskončil tak vysoko, Jaroslav Dobrovodský bol dvakrát jedenásty (Turín 2009, Paríž 2011). Odchovancovi lučenského kouča Daniela Pauka sa nepodarilo zopakovať výborný výkon z kvalifikácie (16,78 m), no zrejme sa uňho objavili problémy s členkom.

Štvrtý pokus dokonca vynechal, šetril sily. Veszelkova finálová séria: 16,11 – 16,35 – 15,99 – vynechal – x – x. Pre nádejného trojskokana to bolo už jeho ôsme finále na vrcholnom podujatí, druhé seniorské, keď vlani skončil na ME pod holým nebom v Berlíne ôsmy.

„Šieste miesto by som pred šampionátom bral všetkými desiatimi,“ hodnotil svoje glasgowské vystúpenie Tomáš Veszelka. „Finálový výkon nehodnotím, pretože som bojoval zo všetkých síl, ale členok neskutočne bolel, dokonca aj pri chôdzi. Je menší zázrak, že som dnes odskákal celú súťaž. Navyše, mal som aj smolu, lebo po prvom pokuse mi úplne povolil tejp na členku, a potom sa bolesť stupňovala.“

Zlato si vybojoval Babajev

Dvadsaťtriročný Veszelka bol na ME do 23 rokov štvrtý (2017) i piaty (2015), na EYOF-e v roku 2011 šiesty v trojskoku aj diaľke, na juniorských ME 2013 ôsmy, na Svetovej univerziáde 2017 jedenásty a na MS 2011 do 18 rokov deviaty.

Zlato si vybojoval Veszelkov večný súper, majster Európy 2017 do 23 rokov Nazim Babajev z Azerbajdžanu v absolútnom osobnom rekorde 17,29 m pred olympijským šampiónom z Pekingu 2008 už 35-ročným Portugalčanom Nelsonom Évorom (17,11 – sezónne maximum) a majstrom Európy 2016 Nemcom Maxom Hessom (17,10 – sezónne maximum).

„Tomiho výkon nebol ideálny, ale ovplyvnil ho problém s členkom, ktorý sa ťahá už dlhšie. Škoda, že aspoň jeden jeho pokus nevyšiel lepšie, mohlo to byť lepšie umiestenie,“ uviedol kouč R. Dubovský