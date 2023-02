Trón Grammy obsadila Beyoncé a ziskom 32. ceny pokorila rekord, sošku si po prvý raz odniesla aj trans žena (video+foto)

Nočné udeľovanie hudobných cien Grammy patrilo Beyoncé, ktorá získala rekord ako majiteľka najviac zlatých gramofónov v histórii. Štyridsaťjedenročná rodáčka z Houstonu v Texase zlomila 26-ročný rekord ziskom 32. ceny. No, podobne ako v minulosti, ani teraz nezískala trofej za najlepší album.

Grammy za najlepší album putovala do rúk 29-ročného anglického hudobníka a speváka Harryho Stylesa, ktorý si vďaka nahrávke Harry’s House odniesol z ceremoniálu aj trofej za najlepší popový vokálny album.

Cenu za nahrávku roka získala Lizzo vďaka piesni About Damn Time a za najlepšieho nového interpreta vyhlásili 23-ročnú džezovú speváčku Samaru Joy, ktorá si odniesla aj ocenenie za najlepší džezový vokálny album.

Ocenenie za pieseň roka si prevzala Bonnie Raitt za Just Like That. Sedemdesiattriročná bluesová speváčka a gitaristka získala aj ďalšie dve Grammy – za najlepší výkon žánru americana a najlepšiu American roots pieseň.

Cenu po prvý raz získala trans žena

Cenu za najlepší výkon popového dua alebo skupiny si prevzali Sam Smith a Kim Petras vďaka ich spoločnej piesni Unholy. Smith pritom požiadal Petras, aby ďakovnú reč predniesla ona, keďže sa stala „prvou trans ženou, ktorá získala túto cenu“. Tridsaťročná rodáčka z nemeckého Kolína nad Rýnom sa poďakovala „všetkým neuveriteľným transgender legendám“, Madonne za to, že podporuje práva LGBTI ľudí a tiež svojej matke.

Kendrick Lamar si vďaka nahrávke The Heart Part 5 na konto pripísal už šiestu trofej v kariére za najlepší rapový výkon a získal aj cenu za najlepší rapový album vďaka Mr. Morales & The Big Steppers.

Viola Davis sa po nedeľnej noci môže chváliť titulom EGOT pre umelcov, ktorí získali Emmy, Grammy, Oscara a Tony, keď si vyslúžila zlatý gramofónik za audioknihu Finding Me.

Kráľovná večera Beyoncé meškala

Trón Grammy však v noci na dnes obsadila Beyoncé, ktorá si užívala pozornosť a jej vplyv a prínos počas galavečera spomínali viacerí ocenení. Speváčka však zmeškala moment, keď vyrovnala rekord Georga Soltiho z roku 1997. Moderátor večera Trevor Noah publikum ubezpečil, že je na ceste na ceremoniál, no zdržala sa v losangeleskej premávke. Keď potom konečne dorazila, Noah jej cenu za najlepšiu r’n’b pieseň odovzdal priamo pri jej stole.

Beyoncé, ktorá mala pred slávnostným večerom v hre najviac nominácií – deväť, napokon získala Grammy za najlepšiu r’n’b pieseň (Cuff It), tanečno-elektronickú nahrávku (Break My Soul), tradičný r’n’b výkon (Plastic Off the Sofa) a tanečno-elektronický album (Renaissance).

Tribute k 50. výročiu hip-hopu

Galavečer v losangeleskej Crypto.com Arene priniesol okrem iných vstúpení aj 15-minútový tribute k 50. výročiu hip-hopu, počas ktorého sa na pódiu vystriedali okrem iných aj Grandmaster Flash, Run DMC, Chuck D a Flavor Flav, Ice-T, Queen Latifah, Busta Rhymes, Nelly či LL Cool J.

Počas segmentu in memoriam si zas Grammy špeciálnymi vystúpeniami pripomenuli Lorettu Lynn, rappera Takeoffa či Christine McVie.