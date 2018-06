Trump do Bieleho domu nepozve víťaza NBA, návštevu z Washington Capitals však nevylúčil

WASHINGTON 8. júna (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump do Bieleho domu nepozve basketbalistov tohtoročného víťaza NBA.

Dvojica hráčov aktuálnych finalistov súťaže LeBron James z Clevelandu Cavaliers a Stephen Curry z Golden State Warriors tento týždeň vopred oznámila, že ich tímy by v prípade triumfu nešli do Washingtonu. V USA od nástupu Donalda Trumpa do úradu prezidenta panuje napätie medzi hlavou štátu a mnohými športovcami v zámorských profiligách.

V lige amerického futbalu NFL napríklad celý ročník protestovali proti policajnej brutalite pokľakom počas štátnej hymny. „Nepozval som LeBrona Jamesa ani Stephena Curryho. Nepozveme ani jeden tím,“ povedal v piatok reportérom Trump, ktorý už zrušil pozvanie šampióna NFL Philadelphie Eagles, keď väčšina hráčov víťazov Super Bowlu odmietla účasť na tradičnej ceremónii v sídle hlavy štátu.

Prezident ďalej oznámil, že rád privíta čerstvého víťaza NHL Washington Capitals: „Ak sem chcú prísť, budem tu. Ak nemajú záujem byť na najlepšom mieste na svete, odmietam ich účasť.“