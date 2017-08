Trump chce iniciovať prešetrovanie obchodných praktík Číny

NEW YORK 13. augusta (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump plánuje podpísať príkaz žiadajúci Úrad obchodného splnomocnenca USA, aby zvážil prešetrovanie, či sa Čína dopúšťa krádeže americkej technológie a duševného vlastníctva. Povedal to v sobotu predstaviteľ americkej vlády. Trump to má urobiť v pondelok, ale tento krok nebude pre Peking prekvapením.

V piatkovom telefonickom rozhovore Trump ocenil čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga za podporu nedávneho hlasovania v OSN, ktoré uvalilo tvrdšie sankcie voči Severnej Kórei. Trump však zároveň čínskeho prezidenta informoval o smerovaní k možnému prešetrovaniu obchodných praktík Číny. Uviedli to dvaja americkí predstavitelia oboznámení s konverzáciou.

Trump chce, aby predstavitelia jeho vlády preskúmali čínsku prax, ktorá núti americké firmy zdieľať svoje duševné vlastníctvo, ak chcú mať prístup do druhej najväčšej ekonomiky na svete. Mnohé americké firmy musia vytvoriť spoločné podniky s čínskymi spoločnosťami a poskytnúť im cenné technologické aktíva, čo podľa Washingtonu tlmí americký ekonomický rast.

Ak sa prešetrovanie začne, americká vláda by mohla žiadať opatrenia buď prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie alebo mimo nej. Čínske rezorty zahraničia a obchodu na otázky, ktoré im v nedeľu zaslala agentúra AP, ihneď neodpovedali.