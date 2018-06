Trump chce návrat Ruska medzi krajiny G7, krok by bol vraj výhodný pre všetky štáty v skupine

LA MALBAIE 9. júna (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Rusko by sa malo vrátiť medzi krajiny G7. Podľa neho by takýto krok bol výhodný pre všetky štáty patriace do skupiny.

Tá Rusko vyhodila v roku 2014 pre anexiu Krymu a podporu proruských separatistov v Ukrajine. Trump rozprával o návrate Ruska už pred príchodom na stretnutie G7 v Quebecu, kde svoj názor zopakoval v sobotu.

„Chceme zabezpečiť mier vo svete. Nechceme sa hrať,“ vyjadril sa a dodal, že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa o tom ešte nerozprával.