Trump chce navštíviť nepokojmi zmietanú Kenoshu, guvernér by ho tam radšej nevidel

Americký prezident Donald Trump stále plánuje tento týždeň navštíviť mesto Kenosha vo Wisconsine, a to aj napriek tomu, že ho pred tým vystríhali.

Wisconsinský guvernér Tony Evers prezidentovi napísal list, v ktorom ho vyzval, aby zvážil svoju cestu, keďže sa mesto stále potýka s rasovými nepokojmi, ktoré vyvolalo postrelenie Afroameričana Jacoba Blakea políciou.

Trump chce znovuvybudovať zničené mesto

Biely dom si podľa námestníka jeho hovorkyne Judda Deerea cení, že sa naň obrátili ľudia z Kenoshe, ktorí „privítali prezidentovu návštevu a túžia po vodcovstve na podporu miestnych orgánov činných v trestnom konaní a podnikov, ktoré zvandalizovali“ počas protestov.

„Prezident Trump sa teší na utorkovú návštevu a pomoc pri uzdravovaní a znovuvybudovaní tohto úžasného mesta,“ uviedol v nedeľu v noci vo vyhlásení, ktoré cituje televízia CNN.

Podľa guvernéra bude mať ale prezidentova prítomnosť opačný účinok. „Obávam sa, že vaša prítomnosť iba zdrží našu prácu s cieľom prekonať rozpor a pohnúť sa ďalej. Je našou prácou ako zvolených predstaviteľov ísť príkladom a byť upokojujúcou prítomnosťou pre ľudí, o ktorých vieme, že sú ranení, smútia a snažia sa vyrovnať s traumou. Teraz nie je čas na rozporuplnosť. Teraz nie je čas, aby volení predstavitelia ignorovali ozbrojených militantov a mimoštátnych podnecovateľov, ktorí chcú prispieť k nášmu trápeniu,“ uviedol okrem iného demokratický guvernér v liste prezidentovi.

Prezident osobne preskúma niektoré škody

Trumpovu návštevu Kenoshe oznámil Biely dom v sobotu s tým, že prezident sa stretne s tamojšími bezpečnostnými zložkami a preskúma niektoré škody, ktoré spôsobili nedávne protesty. Na otázku, či sa Trump stretne aj s Blakeovou rodinou, Deere v sobotu reagoval s tým, že jeho rozvrh ešte nie je úplne dokončený.

Z Kenoshe sa stalo nové epicentrum protestov proti rasizmu po tom, čo biely policajt sedemkrát strelil Blakea do chrbta. Miestni predstavitelia o incidente s Blakeom neposkytli veľa detailov, ale naďalej reagujú na nočné protesty v meste, a to najmä po tom, čo si tam streľba počas protestov vyžiadala dvoch mŕtvych a tretieho vážne zraneného. V súvislosti so streľbou zatkli 17-ročného mladíka, ktorý čelí viacerým obvineniam.