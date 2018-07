Trump je pripravený ochromiť činnosť vlády, od demokratov chce podporu návrhu o imigrantoch

BRIDGEWATER 29. júla (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump pohrozil, že ochromí činnosť vlády, ak demokrati nepodporia jeho návrhy týkajúce sa imigrantov.

Patrí tam aj stavba múru na hranici s Mexikom. Politik to uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. „Potrebujeme, aby do našej krajiny prichádzali skvelí ľudia,“ dodal.

Trump predtým vyhlásil, že chce postaviť múr na hranici s Mexikom, ktoré by stavbu aj zaplatilo. Krajina to však odmietla. Kongres vyčlenil pre stavbu nejaké financie, no ani zďaleka to nebolo požadovaných 25 miliárd dolárov.

Trump takisto žiada zrušiť takzvanú vízovú lotériu alebo modernizovať súčasný systém legálneho prisťahovalectva. Demokrati a tiež niekoľko republikánov však nesúhlasia s niektorými jeho návrhmi.