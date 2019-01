Trump je ťažko predvídateľný. Podľa Lajčáka by mali byť diskusie, ako sa postaviť k jeho vládnutiu

BRATISLAVA 6. januára (WebNoviny.sk) – Európska únia by mala prestať debatovať o tom, čo by mala robiť americká administratíva pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, a mala by radšej debatovať o tom, ako sa postaviť k tejto novej realite v Spojených štátoch amerických.

Vízia zahraničnej politiky tejto administratívy

Myslí si to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Za dva roky si Európa ešte celkom nezvykla na nový štýl vládnutia amerického prezidenta.

„Trump svoju zahraničnopolitickú doktrínu prezentoval jasne. Jeho vystúpenie v Organizácii Spojených národov a následne nedávne vystúpenie ministra zahraničných vecí Mikea Pompea v Bruseli presne hovoria o tom, čo je vízia zahraničnej politiky tejto administratívy. My skôr hovoríme, čo by oni mali chcieť a robiť napriek tomu, že oni nám jasne povedali, ako si to predstavujú. My sme si ešte sami nepovedali, čo my s tým,“ dodal Lajčák.

Hoci je americký republikánsky prezident Donald Trump v polovici funkčného obdobia, tu sa ešte stále podľa Lajčáka diskutuje o tom, či je Trump realita alebo výnimka.

„Mnohí len hovoria, že treba vydržať, veci sa vrátia do normálu. Ja si myslím, že toto je nový normál, veď bol zvolený a my by sme nemali žiť v ilúzii, že sa to vráti do starých dobrých čias, ale mali by sme sa nastaviť na túto novú realitu. Privítal by som viac strategickej debaty medzi nami v Európskej únii nie o tom, čo by Amerika mala robiť, ale ako sa ideme postaviť k tejto Amerike, ktorá neskrýva svoje predstavy o fungovaní sveta,“ dodal Lajčák.

Trump je ťažko predvídateľný

Kandidát amerických republikánov Donald Trump pred dvomi rokmi porazil demokratickú kandidátku Hillary Clinton. Pre európskych spojencov to bol šok, pre politikov a diplomatov je Trump ťažko predvídateľný, svoje rozhodnutia často oznamuje cez svoj twitterový účet.

S Trumpom prišla politika väčšieho izolacionizmu a dôslednej ochrany amerických záujmov. Trump tlačí na to, aby európski spojenci vynakladali sľúbený podiel na obranu, nevyhýba sa ani obchodným vojnám a zavedeniu nových alebo zvyšovaniu ciel na tovary. Takisto dochádza k sťahovaniu USA z medzinárodných orgánov a inštitúcií.