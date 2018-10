Trump má zoznam piatich ľudí na Haleyovej post, ale jeho dcéra Ivanka veľvyslankyňou nebude

WASHINGTON 10. októbra (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump má zoznam piatich ľudí, ktorí by mohli nahradiť odchádzajúcu veľvyslankyňu Spojených štátov pri Organizácii Spojených národov (OSN) Nikki Haleyovú. Politička v utorok oznámila svoju rezignáciu.

Prezident na palube Air Force One novinárom povedal, že na zozname je aj bývalá poradkyňa Bieleho domu Dina Powellová. Na otázku, či uvažuje aj nad americkým veľvyslancom v Nemecku Richardom Grenellom, odpovedal, že by sa na miesto hodil, no radšej ho ponechá v súčasnej funkcii, keďže robí „dobrú prácu“.

K Trumpovi sa dostali správy, že Haleyovú by mohla nahradiť jeho dcéra Ivanka Trumpová. Vyjadril sa, že by bola „úžasná“, no vie, že ak by ju vybral, obvinili by ho z rodinkárstva. Trumpová neskôr na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísala, že ona veľvyslankyňu nenahradí.