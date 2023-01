Trump môže opäť využívať Facebook a Instagram, musí však dodržať jednu podmienku

Bývalý americký prezident Donald Trump sa bude môcť vrátiť na Facebook a Instagram. Oznámila to firma Meta prevádzkujúca sociálne siete s tým, že po dvoch rokoch ukončí pozastavenie jeho účtov, informuje spravodajský portál BBC.

Suspendovanie sa skončí „v nadchádzajúcich týždňoch“, konštatoval gigant sociálnych médií. Prezident Mety pre globálne záležitosti Nick Clegg to zdôvodnil tým, že verejnosť by „mala mať možnosť počuť, čo hovoria jej politici“.

Útok na Kapitol

Vtedajšiemu americkému prezidentovi na neurčito pozastavili účty na Facebooku a Instagrame po útoku jeho priaznivcov na Kapitol v januári 2021. Firma podľa Clegga zakročila po tom, ako Trump „chválil ľudí, ktorí sa podieľali na násilnostiach v Kapitole“.

„Suspendovanie bolo výnimočným rozhodnutím za výnimočných okolností,“ dodal s tým, že kontrola ukázala, že Trumpove účty už nepredstavujú vážne riziko pre bezpečnosť verejnosti. V súvislosti s predchádzajúcimi prehreškami, však bude teraz čeliť vyšším trestom za ich opakovanie.

Republikáni podľa BBC tlačili na to, aby sa Trump mohol vrátiť na Facebook, keďže sa v budúcom roku plánuje uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta.

Trump na rozhodnutie reagoval prostredníctvom vlastnej sociálnej siete Truth Social, kde v stredu napísal, že Facebook „prišiel o miliardy“ po tom, ako zakázal „vášho najobľúbenejšieho prezidenta, mňa“. „Nič také by sa už nikdy nemalo stať prezidentovi v úrade ani nikomu inému, kto si nezaslúži trest!,“ napísal.

Dohoda o exkluzivite

Donald Trump sa teraz podľa BBC musí rozhodnúť. Truth Social, ktorú založil v roku 2021, má omnoho menej používateľov ako Facebook. Zatiaľ čo Facebook má asi tri miliardy, Truth Social môže mať asi päť miliónov používateľov, no je pravdepodobné, že tých aktívnych je omnoho menej.

Trump však má s Truth Social dohodu o exkluzivite, ktorá ho zaväzuje, že musí najprv postovať na tejto platforme – a až o šesť hodín neskôr na akejkoľvek inej platforme. To znamená, že ak by niečo zdieľal skôr na Facebooku alebo Twitteri, môžu ho žalovať. Táto dohoda pritom podľa BBC vyprší v júni. Analytici tiež upozorňujú, že ak by Trump prestal používať Truth Social alebo zdieľal obsah inde, platforma by mala problém prežiť.

Správy o Trumpovom možnom návrate vyvolali okamžitú kritiku z radov demokratov a niektorých aktivistov, ktorí vyjadrili obavy, že bývalý prezident by mohol platformu opäť využiť na šírenie falošných tvrdení, že vyhral voľby v roku 2020.

„Trump podnecoval vzburu. Vrátiť mu prístup na sociálne médiá, aby šíril svoje klamstvá a demagógiu, je nebezpečné,“ konštatoval demokrat Adam Schiff.

Po udalostiach zo 6. januára 2021 dostal bývalý prezident zákaz aj od sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, no jej nový majiteľ Elon Musk v novembri oznámil, že ruší pozastavenie Trumpovho účtu. Trump sa tam však zatiaľ nevrátil a vyjadril sa, že na to nevidí dôvod.