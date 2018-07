Trump na stretnutí s Putinom zlyhal, hodnotia médiá summit v Helsinkách

NEW YORK 17. júla (WebNoviny.sk) – Pondelkový summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského kolegu Vladimira Putina zhodnotili aj niektoré médiá. Podľa amerického týždenníka Time sa ruský politik správal počas tlačovej konferencie ako moderátor a Trump zase „zabudol“ na kritiku Ruska.

„Počas 46-minútovej tlačovej konferencie Trump nekritizoval ruskú anexiu Krymu, nespomenul údajné napojenie krajiny na použitie nervovoparalytickej látky na britskej pôde a tiež nekritizoval pokus o zasahovanie do volieb v roku 2016,“ uvádza časopis.

Neriešili situáciu na Blízkom východe

Prezidentský historik Julian Zelizer vyhlásil, že v americkej histórii sa nič podobné doteraz nestalo. Trumpov postoj nazval improvizovaným útokom proti politickým stranám a tajným službám USA.

„Rozhodol sa ísť po jeho vlastných tajných službách a FBI pred lídrom, ktorý má za sebou dlhý zoznam zlého správania sa, a to najmä proti USA,“ dodal historik na margo hlavy USA.

Podľa britských novín The Guardian vyšiel Putin zo stretnutia ako víťaz. „Pán Trump využil stretnutie na uľahčenie ruského takmer bezpodmienečného opätovného vstupu do jeho verzie medzinárodného poriadku,“ píše The Guardian, podľa ktorého obaja politici neriešili situáciu na Blízkom východe.

„Praktický vplyv diskusie týchto dvoch mužov na situáciu v Sýrii a na Blízkom východe nie je jasný, no nemáme dôvod si myslieť, že pán Trump si na túto tému plánuje vytvoriť nejaký názor,“ dodal denník.

Putinov útok na Browdera

Denník The New York Times uvádza, že Trump nespomenul témy, ktoré podľa Západu narušili vzťahy s Ruskom. Patria medzi ne spomínaná anexia Krymu, podpora rebelov na Ukrajine či sýrskej vlády.

Putin tiež podľa denníka využil tlačovú konferenciu, aby zaútočil na dlhodobého nepriateľa Moskvy, investora Williama F. Browdera pôsobiaceho v Londýne, ktorého niekoľko ráz obvinil z toho, že poslal peniaze na prezidentskú kampaň Hillary Clintonovej.

„Obchody spojené s pánom Browderom zarobili v Rusku vyše 1,5 miliardy dolárov a nikdy z toho neplatili dane. Peniaze z krajiny ušli a skončili v USA. Poslali tiež obrovskú čiastku na kampaň Hillary Clintonovej, bolo to 400 miliónov dolárov,“ vyhlásil Putin.