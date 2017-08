Trump nás zradil, sťažujú sa pravicoví extrémisti

WASHINGTON 15. augusta (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump svojím pondelkovým vyhlásením, v ktorom označil neonacistov, členov Kukluxklanu a ľudí presvedčených o nadradenosti bielej rasy za “kriminálnikov a zločincov”, sklamal a nahneval amerických pravicových extrémistov. Mnohí z nich hovoria o zrade od človeka, ktorému doteraz verili a podporovali ho.

Alternatívna pravica

Rozčarovanie neskrýval napríklad Richard Spencer, známy americký krajne pravicový aktivista, ktorý sa najviac zaslúžil o popularizáciu pojmu “alternatívna pravica” a ktorý patril doteraz k veľkým podporovateľom Trumpa. Krátko po jeho víťazstve v prezidentských voľbách napríklad zorganizoval konferenciu, ktorej účastníci v sále hajlovali a sám Spencer do toho kričal “Heil Trump, heil náš ľud, heil víťazstvo!”

Aktuálne Trumpove výroky Spencera nepotešili a nerozumie im. “Toto stanovisko znie, ako keby sme si teraz všetci mali priniesť ´španielky´ a začať spievať Kumbaya,” reagoval na Trumpove slová Spencer. Kumbaya je americký spirituál, ktorý sa stal slávnym najmä v ére hippies a slovné spojenie “spievať Kumbaya” sa v Spojených štátoch používa na ironizovanie liberálne zmýšľajúcich ľudí, podobne ako na Slovensku termín “slniečkári”.

Zrada podporovateľov

Bývalý šéf Kukluxklanu David Duke tvrdí, že Trump podľahol tlaku liberálnych médií a svojich poradcov, ktorí ho do vyhlásenia odsudzujúceho pravicový extrémizmus podľa neho dotlačili. “Prezident Trump, prosím, pre Božie zmilovanie, vy nie ste povinní hovoriť tieto veci. Ničomu tým nepomôžete,” odkázal Duke Trumpovi.

“Bieli boli opustení svojím prezidentom,” napísala v reakcii na Trumpove vyhlásenie krajne pravicová stránka Occidental Dissent. “Postavil sa na stranu skupiny ľudí, ktorí na nás útočia a chcú nás zabiť. Preto ho už alternatívna pravica nemôže ďalej podporovať. To, čoho sa Donald Trump dnes dopustil, je neospravedlniteľná zrada jeho podporovateľov,” píše stránka Occidental Dissent.

Odsúdil násilie

Na konanie neonacistu Jamesa Alexa Fielda, ktorý v sobotu v Charlottesville vo Virgínii opakovane autom narážal do antirasisticikých demonštrantov, jednu demonštrantku zabil a ďalších 19 zranil, Trump zareagoval už cez víkend, v prvej reakcii však odsúdil násilie a nenávisť “na mnohých stranách”.

Po kritike časti spoločnosti, ktorá prezidentovi zazlievala, že sa nevie postaviť čelom k faktu, že za násilie boli minimálne v tomto prípade zodpovední iba krajní pravičiari a nie “mnohé strany”, reagoval prezident na situáciu ešte raz v pondelok a pravicových extrémistov jednoznačne odsúdil. Okrem iného povedal, že konanie neonacistov “odporuje všetkému, čo je pre nás Američanov sväté”.

Žiadne odsúdenie

“Nič konkrétne proti nám. Vôbec žiadne odsúdenie. Keď ho požiadali, aby to odsúdil, jednoducho opustil miestnosť. Veľmi, veľmi dobré. Boh mu pomáhaj,” reagoval na pôvodné, sobotňajšie Trumpove vyjadrenie krajne pravicový radikál Andrew Anglin na neonacistickej stránke Daily Stormer.

Prezidentove pondelňajšie vyhlásenie sa už Anglinovi až tak nepozdávalo, pre agentúru AP však vyjadril presvedčenie, že z Trumpovej strany išlo len o ústupok väčšinovej mienke. “Ak by tým hlúpostiam naozaj veril, alebo ich chcel dokonca začať zavádzať do svojej politiky, tak by to povedal už predtým, nie až potom, keď ho do toho dotlačila medzinárodná myšlienková polícia,” povedal Anglin pre AP.