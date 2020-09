Trump navštívil nepokojmi zmietanú Kenoshu, obvinil novinárov a zastal sa násilnej polície

Americký prezident Donald Trump v utorok navštívil mesto Kenosha v štáte Wisconsin, aby podporil políciu, ktorá sa tam po streľbe na Afroameričana Jacoba Blakea stretla s obrovskou vlnou rozhorčenia verejnosti. Z „deštrukcie“ mesta, ktoré sa od incidentu z 23. augusta potýka s nepokojmi, obvinil „domáci terorizmus“.

Trump sa počas návštevy zastal konania americkej polície a obvinil médiá z toho, že sa sústreďujú len na zlé incidenty s policajtmi. Osobám, ktoré pri konfrontácii s políciou utrpeli zranenia, síce podľa spravodajského portálu BBC preukázal trochu empatie, keď povedal, že sa cíti „strašne za kohokoľvek, kto tým prejde“, no zároveň sa vyjadril, že neverí, že je v radoch orgánov činných v trestnom konaní systematický rasizmus.

Uvádzal klamlivé informácie

Tiež vyhlásil, že do Kenoshe vyslal Národnú gardu, hoci to nie je pravda. Do mesta ju poslal Wisconsinský guvernér a podporilo ju 200 členov federálnych orgánov, ktorých nasadenie nariadil prezident, upozorňuje BBC.

Administratíva podľa Trumpa poskytne podnikom v Kenoshi, ktoré poškodili nepokoje, takmer štyri milióny dolárov (v prepočte vyše 3,3 milióna eur) a ďalší milión (viac ako 834-tisíc eur) poputuje mestským bezpečnostným zložkám. Predstaviteľka mesta Shelly Billingsleyová v pondelok informovala predstaviteľov Kenoshe, že nepokoje spôsobili škody na mestskom majetku vo výške takmer dvoch miliónov dolárov (1,6 milióna eur).

S rodinou Blakea, ktorý po streľbe zostal paralyzovaný, sa prezident nestretol, pretože chceli, aby boli počas stretnutia prítomní aj právnici. Otec muža, Jacob Blake starší, sa už skôr pre televíziu CNN vyjadril, že život jeho syna je pre neho dôležitejší ako politika a stretnutie s Trumpom.

Po Trumpovom odchode nasledoval ďalší protest

Z Kenoshe sa stalo nové epicentrum protestov proti rasizmu po tom, čo biely policajt sedemkrát strelil 29-ročného Blakea do chrbta, keď sa pokúšal dostať do auta, kde sedeli jeho tri deti. Demonštranti obviňujú provokatérov zvonka, že počas ich protestov vyvolávajú nepokoje. Polícia v Kenoshi uviedla, že cez víkend zadržali počas nepokojov 175 ľudí, z toho 105 nebolo z mesta.

Trumpova návšteva Kenoshe sa uskutočnila napriek tomu, že ho od toho odhovárali tamojší demokratický starosta aj guvernér s tým, že nie je vhodný čas a mohlo by to uškodiť „uzdravovaniu mesta“. Po tom, ako skončila Trumpova návšteva, sa v meste uskutočnil protestný pochod, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 100 ľudí.

Republikánsky prezident presadzuje silné posolstvo o „práve a poriadku“ a jeho demokratický konkurent v novembrových voľbách, bývalý viceprezident Joe Biden, ho obviňuje z podnecovania rasového rozporu. Biden má síce v prieskumoch verejnej mienky náskok pred Trumpom, ten ho však podľa nových čísel doháňa.