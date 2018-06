Trump naznačil zvrat v pláne obmedziť čínske investície do amerických technológií

WASHINGTON 27. júna (Webnoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump naznačil, že jeho administratíva by mohla upustiť od plánu obmedziť čínske investície do amerických technologických firiem a zabrániť vývozu pokročilých informačných technológií z USA do Číny.

Spolupráca s Kongresom

Informovala o tom v stredu agentúra AP, podľa ktorej sa administratíva v tejto záležitosti rozhodla spolupracovať s Kongresom. Trump na stretnutí so zákonodarcami nekomentoval medializované informácie o plánoch na zavedenie investičných reštrikcií a navrhol, aby jeho administratíva túto problematiku riešila prostredníctvom Výboru pre zahraničné investície v USA (CFIUS).

Podľa agentúry AP možno očakávať, že administratíva vyzve Kongres, aby pripravil legislatívu, ktorá vláde umožní preskúmať zahraničné investície z pohľadu národnej bezpečnosti. Agentúra sa pritom odvolávala na nemenovaný zdroj oboznámený s problematikou.

Opatrenia nielen proti Číne

Americký minister financií Steven Mnuchin v pondelok poprel správy o tom, že USA sa chystajú tento týždeň obmedziť čínske investície do amerických technologických spoločností a export moderných technológií do Číny.

Mnuchin na Twitteri uviedol, že správy denníka Wall Street Journal a agentúry Bloomberg sú nepravdivé, vymyslené správy. Dodal, že akékoľvek obmedzenia nebudú namierené iba proti Číne, ale proti „všetkým krajinám, ktoré sa snažia kradnúť (americké) technológie“.

Vyjadrenie Mnuchina bolo v rozpore s vyhlásením Bieleho domu z 29. mája, podľa ktorého „USA uplatnia špecifické obmedzenia investícií a silnejšiu kontrolu exportu v prípade čínskych osôb a organizácií v súvislosti s akvizíciami priemyselne významných technológií“. Podľa vyhlásenia túto kontrolu ohlásia do 30. júna a „krátko potom sa uplatní“.