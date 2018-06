Trump nechce v USA to, čo je v Európe. Zločinci podľa neho zneužívajú deti na vstup do krajiny

WASHINGTON 18. júna (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump sa v pondelok pokúsil zmeniť tón debaty o oddeľovaní detí od rodičov imigrantov, proti ktorému v posledných dňoch protestovalo množstvo vplyvných osobností z prostredia republikánov aj demokratov a v jednu chvíľu dokonca aj samotný Trump.

Zatiaľ čo cez víkend prezident ešte tvrdil, že oddeľovanie detí od rodičov je nesprávne, v pondelok už hovoril o deťoch ako o prostriedku, pomocou ktorého do krajiny nelegálne prenikajú ľudia. Deti podľa Trumpa „zneužívajú tí najhorší zločinci na svete na to, aby prenikali do Spojených štátov„.

Trump hádže vinu za problémy na demokratov

Prezident okrem toho vyhlásil, že za súčasné problémy na južných hraniciach USA môžu demokrati, pretože boli počas celého obdobia, keď ovládali Biely dom, v súvislosti s problematikou imigrácie „slabí a neefektívni„. Trump opätovne pri zdôvodnení svojho odmietavého postoja k imigrácii ukázal prstom na Európu. „Nechceme, aby sa u nás dialo v súvislosti s imigráciou to, čo sa deje v Európe,“ napísal na Twitter, pričom ako negatívny príklad vypichol Nemecko.

Agentúra Associated Press (AP) v tejto situácii pripomína, že v Nemecku síce zaznamenali už viacero smrteľných útokov zo strany prisťahovalcov, no napriek tomu zločinnosť v tejto krajine v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku klesla o desať percent.

V Spojených štátoch bolo len za obdobie šiestich týždňov v apríli a máji tohto roku podľa vládnych štatistík oddelených od rodičov takmer 2 000 detí imigrantov.

Trumpová je proti manželovej politike

Proti imigračnej politike Trumpovej administratívy, ktorej dôsledkom je aj oddeľovanie detí od rodín, sa v pondelok nečakane ozvala aj prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová. „Je presvedčená, že musíme byť krajinou, ktorá sa riadi zákonmi, ale tiež krajinou, ktorá sa riadi srdcom,“ vyhlásila jej hovorkyňa Stephanie Grisham. Trumpová podľa nej „dúfa, že obe strany (republikáni aj demokrati – pozn. SITA) sa konečne dokážu zhodnúť na úspešnej imigračnej reforme„.

Proti oddeľovaniu detí od rodín na južnej hranici USA sa ozvala už aj bývalá prvá dáma Laura Bushová. V stĺpčeku, ktorý napísala pre The Washington Post, označila tieto praktiky za „kruté a nemorálne“ a prirovnala ich k posielaniu japonských Američanov do internačných táborov počas 2. svetovej vojny.

S oddeľovaním detí od rodín imigrantov vyjadrili už vo štvrtok nesúhlas dvaja kľúčoví predstavitelia oboch hlavných amerických politických strán. „Toto nie je normálne, je to barbarstvo! Musí to prestať!“ vyhlásila Nancy Pelosi, šéfka demokratickej menšiny v Senáte, hornej komore Kongresu. „Toto nie je Amerika! Ale, bohužiaľ, takáto je politika Trumpovej administratívy,“ dodala.

Je potrebné zmeniť zákony

Podobný názor má aj predseda Snemovne reprezentantov, dolnej komory Kongresu, republikán Paul Ryan. „Nechceme, aby boli deti oddeľované od rodičov,“ povedal vo štvrtok. Na to, aby americké úrady s takýmito praktikami prestali, je však podľa neho treba zmeniť zákony. Dôvodom oddeľovania detí od rodín je totiž podľa neho to, že súčasné zákony zakazujú, aby deti, ktoré sa dostanú nelegálne na územie USA, boli dlhšie obdobie zadržiavané, zatiaľ čo v prípade dospelých to možné je.

To, že oddeľovanie detí od rodín na hraniciach medzi USA a Mexikom je nesprávne, cez víkend zmienil dokonca aj prezident Trump, dodal však, že za to nemôže on, ale zákony z dielne demokratov.