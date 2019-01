Trump nedal šancu legendárnemu O’Sullivanovi a prvýkrát vyhral turnaj Masters

LONDÝN 21. januára (WebNoviny.sk) – Angličan Judd Trump sa stal víťazom turnaja Masters v snookeri. Nasadená šestka Trump zvíťazil 10:4 v nedeľňajšom finále nad legendárnym krajanom Ronniem O’Sullivanom.

Dominantný výkon vo finále

Dvadsaťdeväťročný Trump triumfoval na jednom z najprestížnejších turnajov hneď pri svojej premiérovej finálovej účasti. Spolu s trofejou získal odmenu vo výške 200-tisíc britských libier.

Na podujatí, ktoré hostilo Alexandra Palace v Londýne, predviedol vo finále dominantný výkon. Už v popoludňajšej časti získal rozhodujúci náskok, keď sa dostal do vedenia 7:1. V úvode večernej časti dokázal O’Sullivan znížiť na 3:8, víťazstvo si však Trump už postrážil a triumfoval 10:4.

Na titul čakal veľmi dlho

„Na tento titul som čakal veľmi dlho. Naposledy som získal významnú trofej pred ôsmimi rokmi (UK Championship 2011, pozn.). Cítim sa tu ako doma, preto je tento triumf pre mňa ako splnený sen. Vždy je to prekvapenie, ak v zápase vediete nad Ronniem. Vo večernej časti sa začínal dostávať do tempa. Preto som rád, že som to napokon zvládol,“ dodal po stretnutí finalista majstrovstiev sveta 2011 Trump, cituje ho portál BBC.

Štyridsaťtriročný O’Sullivan nerozšíril svoju obdivuhodnú zbierku 19 titulov z troch najprestížnejších podujatí známych pod názvom „Tripple Crown“ (Majstrovstvá sveta /5/, UK Championship /7/ a Masters /7/). V tejto štatistike mu patrí prvé miesto, keď sa po vlaňajšom triumfe na UK Championship o jeden titul odpútal od legendárneho Škóta Stephena Hendryho.