Trump odkazuje teroristom po útoku: „Nie v USA!“

NEW YORK 1. októbra (WebNoviny.sk) – Utorňajší teroristický útok v New Yorku, pri ktorom páchateľ zabil najmenej ôsmich ľudí, bol „ďalším útokom úplne chorej a pomätenej osoby“, napísal na Twitter americký prezident Donald Trump. „Nie v USA!“ odkázal Trump teroristom. Podľa guvernéra štátu New York Andrewa Cuoma šlo o čin „osamelého vlka“ a nič nenaznačuje, že by malo ísť o súčasť širšieho spiknutia.

„Bol to teroristický čin, a to osobitne hanebný teroristický čin proti nevinným civilistom, proti ľuďom, ktorí len chceli pokračovať vo svojich životoch a nemali ani poňatia, čo sa na nich chystá,“ reagoval na útok starosta New Yorku Bill de Blasio.

Medzi zranenými aj deti

Pri útoku, počas ktorého páchateľ narážal do chodcov a cyklistov na cyklistickej trase v New Yorku, zahynulo najmenej osem ľudí, ďalších jedenásť osôb je vážne zranených.

Medzi obeťami je podľa posledných správ aj päť argentínskych študentov a jeden Belgičan. Útočník s dodávkou, ktorú si krátko pred útokom vypožičal, narážal aj do školského autobusu a zranil aj dvoch školákov.

Teroristický útok

Útočníkom bol podľa policajných zdrojov 29-ročný Uzbek Sayfullo Saipov, ktorý žil v Spojených štátoch, živil sa ako vodič a posledných šesť mesiacov pracoval pre službu Uber.

Všetko nasvedčuje tomu, že šlo o teroristický útok. Páchateľ podľa niektorých správ kričal „Allahu akbar“ (Boh je veľký) a k útoku zanechal aj písomné stanovisko. Podľa informácií televízie CNN v ňom píše, že útok vykonal v mene teroristickej organizácie Islamský štát. Podľa iných médií to v jeho správe takto jednoznačne napísané nie je.

Útočník v nemocnici

Polícia útočníka postrelila a previezla do nemocnice. Po operácii je vo vážnom stave, podľa lekárov by však mal prežiť. Policajti s ním ešte pred operáciou hovorili, čo im však povedal, zatiaľ nie je známe.

Saipov pricestoval do Spojených štátov legálne v roku 2010 a mal väzby na viaceré americké štáty. Vodičský preukaz mu vydali na Floride, aktuálne žije v New Jersey, kde si aj požičal dodávku, s ktorou útočil. Predtým žil viac rokov aj v Ohiu, pričom v tom čase sa živil ako kamionista.