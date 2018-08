Trump oznámil, že z Bieleho domu odíde právny poradca McGahn

WASHINGTON 29. augusta (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump oznámil, že z Bieleho domu na jeseň odíde právny poradca Don McGahn.

Trump to ohlásil na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, kde uviedol, že McGahn opustí svoju funkciu po tom, ako Senát bude hlasovať o schválení Bretta Kavanaugha za sudcu Najvyššieho súdu. „Pracoval som s Donom po dlhý čas a naozaj si cením jeho službu,“ napísal v tweete šéf Bieleho domu.

McGahn zohral dôležitú rolu pri Trumpových personálnych zmenách vo federálnom súdnictve, pri prezidentovom výbere sudcu najvyššieho súdu Neila Gorsucha aj pri nominácii spomínaného Kavanaugha.

Jeho pôsobenie však vlani poznačil nepokoj okolo špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, ktorý vyšetruje údajné zasahovanie Ruska do prezidentských volieb. Prezident chcel Muellera prepustiť, no McGahn mu pohrozil vlastnou výpoveďou, ak sa o to bude ďalej pokúšať.