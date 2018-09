Trump pátra po autorovi článku, ktorý v denníku New York Times písal o „hnutí odporu“ v Bielom dome

WASHINGTON 6. septembra (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump sa vo štvrtok pustil do pátrania po autorovi anonymného článku, ktorý vyšiel ako úvodník v denníku The New York Times (NYT).

Jeho autor tvrdí, že v Bielom dome existuje akési „hnutie odporu“, ktoré vytrvalo pracuje na tom, aby zvrátilo tie najhoršie Trumpove rozhodnutia a eliminovalo jeho najhoršie vlastnosti a najnebezpečnejšie názory.

„Ak takáto ZBABELÁ anonymná osoba naozaj existuje, potom Timesy jeho – alebo jej – identitu musia, z dôvodov národnej bezpečnosti, okamžite prezradiť vláde,“ napísal v piatok Trump na Twitteri.

Agentúra Associated Press (AP) s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov Bieleho domu informuje, že Trump už rozbehol intenzívne interné pátranie po údajnom autorovi článku a zisťuje medzi svojimi spolupracovníkmi, kto to mohol byť.

Prvým predstaviteľom Bieleho domu, ktorý sa k situácii vyjadril aj oficiálne, sa stal vo štvrtok šéf americkej diplomacie Mike Pompeo, ktorý počas návštevy Indie autorstvo článku rozhodne poprel. „To som nebol ja,“ vyhlásil a posťažoval sa na praktiky NYT, ktoré považuje za „veľmi znepokojivé“.