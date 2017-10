Trump po sérii vyhrážok americkým televíziám zisťuje, kedy by bolo možné im odobrať licenciu

WASHINGTON 11. októbra (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump sa podľa jedného zo svojich stredajších príspevkov na Twitteri zaujíma o to, či a za akých podmienok by sa dali televíziám odoberať licencie.

Po sérii vyhrážok a nahnevaných reakcií na správy najväčších amerických televízií, ktoré americký prezident zvykne vo svojich postoch nazývať „fake news“, Trump v stredu spomenul odoberanie licencií.

„V akom momente by bolo vhodné odoberať im licenciu?“ spýtal sa Trump na jeho obľúbenej sociálnej sieti v súvislosti so stanicou NBC News a ďalšími, tentokrát nešpecifikovanými televíziami.

Televíziu NBC News Trump v posledných dňoch spomína najčastejšie, najmä po tom, ako cez víkend priniesla informáciu, že minister zahraničných vecí Rex Tillerson Trumpa v užšom kruhu spolupracovníkov údajne nazval „hlupákom“ a že zvažuje odchod z Trumpovej administratívy. Tillerson vzápätí poprel, že by zvažoval rezignáciu, ale k tomu, či nazval Trumpa „hlupákom“, sa priamo nevyjadril. Poprela to až neskôr jeho hovorkyňa.

Trump na túto správu reagoval v rozhovore pre najnovšie číslo magazínu Forbes s tým, že ak ho Tillerson naozaj nazval „hlupákom“, mali by si obaja dať spraviť IQ testy. „Myslím si, že je to vymyslená správa. Ale ak to povedal, tak potom by sme si mali porovnať IQ testy. A ja dobre viem, kto vyhrá,“ povedal prezident pre Forbes.