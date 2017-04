Trump ponúkol Číne lepšiu obchodnú dohodu, ak pomôže so Severnou Kóreou

WASHINGTON 11. apríla (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump ponúkol svojmu čínskemu partnerovi Si Ťin-pchingovi na stretnutí minulý týždeň výhodnejšiu obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, ak Peking pomôže riešiť krízu okolo Severnej Kórey.

“Vysvetlil som prezidentovi Číny, že obchodná dohoda s USA bude pre nich oveľa lepšia, ak vyriešia severokórejský problém!” napísal Trump na Twitteri.

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. apríla 2017

V následnom tweete šéf Bieleho domu dodal: “Severná Kórea si koleduje o ťažkosti. Ak sa Čína rozhodne pomôcť, bolo by to skvelé. Ak nie, vyriešime tento problém bez nich! U.S.A.”

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. apríla 2017

Trump už dal jasne najavo želanie, aby Peking vyvíjal tlak na Pchongjang s cieľom zastaviť jeho jadrový program. Opakovane tiež kritizoval Čínu za to, že vyváža do Spojených štátov viac tovaru než z nich dováža.

Severná Kórea odpálila balistickú strelu do Japonského mora minulý týždeň len deň pred tým, ako sa Trump a Si stretli na Floride na rozhovoroch zameraných na obchodné vzťahy a KĽDR. USA reagovali na skúšku presmerovaním svojich vojenských lodí vyslaných do Austrálie do vôd pri Kórejskom polostrove.

Severná Kórea za svojho súčasného vodcu Kim Čong-una zintenzívnila zbrojné programy. Len minulý rok vykonala dve jadrové skúšky a odpálila okolo 20 balistických rakiet.