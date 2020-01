Trump posiela na Blízky východ ďalších vojakov, konkrétne miesto nie je známe

Americký prezident Donald Trump posiela na Blízky východ ďalších 750 vojakov. V nasledujúcich dňoch k nim možno pribudne aj ďalších približne tritisíc kolegov. Podľa šéfa amerického rezortu obrany Marka Espera tak rozhodol v súvislosti s nedávnymi udalosťami v Iraku.

Neuviedol však, kam vojakov posielajú, no podľa nemenovaného armádneho zdroja to bude Kuvajt. „Je to primerané a preventívne opatrenie v súvislosti so zvýšenou úrovňou hrozby voči americkým občanom a zariadeniam, čoho sme boli svedkami dnes v Bagdade,“ vyjadril sa Esper.

Demonštranti nahnevaní na nedávne americké nálety na Iránom podporované iracké milície v utorok prenikli do komplexu amerického veľvyslanectva v Bagdade. Americké sily použili proti demonštrantom, ktorí sa dostali cez bránu obvodného múru, slzotvorný plyn. Na miesto následne vyslali americké posily z Kuvajtu.

Trump v utorok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že za útok páchatelia „zaplatia veľmi vysokú cenu“.