Trump pre otrávenie Navaľného Rusko neodsúdil. Na prípad „veľmi vážne“ pozrieť, tvrdí

Americký prezident Donald Trump v piatok odmietol odsúdiť Rusko v súvislosti s otrávením ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, na rozdiel od viacerých svetových lídrov i predstaviteľov jeho administratívy, tvrdiac, že nevidel dôkazy.

Aktivistu, ktorý je hospitalizovaný v Berlíne, podľa nemeckej vlády i NATO otrávili nervovoparalytickou látkou novičok. Podľa šéfa Bieleho domu je potrebné sa na prípad „veľmi vážne“ pozrieť.

„Neviem presne, čo sa stalo, myslím si, že je to tragické. Je to strašné, nemalo sa to stať. Zatiaľ nemáme žiaden dôkaz, ale pozriem sa na to,“ povedal Trump počas piatkového brífingu.

Odmietanie kritiky

„Je zaujímavé, že všetci vždy spomínajú Rusko,“ povedal tiež Trump jednému z novinárov, keď sa ho spýtal na Navaľného.

„Nevadí mi, že spomínate Rusko, ale myslím si, že pravdepodobne Čína je v tomto okamihu krajina, o ktorej by ste mali hovoriť oveľa viac ako o Rusku, pretože veci, ktoré Čína robí, sú oveľa horšie, ak sa pozriete na to, čo sa deje so svetom,“ vyjadril sa. Neskôr tiež skonštatoval, že by ho „vôbec netešilo“, ak by ruská vláda otrávila Navaľného.

Podľa televízie CNN je piatkové vyjadrenie Trumpa ďalší príklad jeho odmietania kritiky voči Rusku a prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Svetoví lídri, napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová a britský premiér Boris Johnson, nešetrili kritikou a vyzvali ruskú vládu, aby poskytla odpovede.

Iné reakcie

Ďalší predstavitelia Trumpovej administratívy reagovali inak ako prezident. „Spojené štáty sú hlboko znepokojené zverejnenými výsledkami. Otrava Alexeja Navaľného je úplne odsúdeniahodná. Rusko už v minulosti použilo chemickú nervovoparalytickú látku novičok,“ povedal cez týždeň hovorca Rady pre národnú bezpečnosť John Ullyot s tým, že budú so spojencami a medzinárodnou komunitou pracovať na vyvodení zodpovednosti.

Námestník ministra zahraničia Stephen Biegun sa zase stretol s ruským veľvyslancom v USA a v súvislosti s Navaľného otrávením vyjadril „vážne obavy“.

Úmyselné otrávenie

Navaľnyj skončil v nemocnici po tom, čo mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. V sobotu ráno 22. augusta ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v Berlíne, kde lekári potvrdili otravu. Navaľnyj je v súčasnosti v umelej kóme.

Podľa jeho spojencov ho otrávili úmyselne, pričom vinu pripisujú Kremľu. Ten to rázne odmieta a tvrdí, že Rusko od Nemecka ešte nedostalo žiadne informácie.

Informácie pochádzajú z webstránky televízie CNN a archívu agentúry SITA.