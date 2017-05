Trump prejavil ochotu stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom

WASHINGTON 1. mája (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že je ochotný stretnúť sa “za správnych okolností” so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

“Ak by to bolo vhodné, aby som sa s ním stretol, urobil by som to…,” povedal Trump v rozhovore pre Bloomberg News.

“Väčšina politikov by to nikdy nepovedala, ale ja vám hovorím, že za správnych okolností by som sa s ním stretol,” dodal podľa tlačovej agentúra DPA.