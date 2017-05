Donald Trump priletel do Ríma, stretne sa s pápežom Františkom

RÍM 23. mája (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump pricestoval do Ríma, kde pokračuje vo svojej prvej zahraničnej ceste od januárového nástupu do funkcie. Prezidentský špeciál Air Force One pristál rímskom medzinárodnom letisku Fiumicino, informovala agentúra DPA.

Do Ríma pricestoval Trump spolu s manželkou Melaniou, dcérou Ivankou a zaťom Jaredom Kushnerom. Taliansko je treťou zástavkou amerického prezidenta v rámci jeho prvej zahraničnej cesty v úrade, počas ktorej už stihol navštíviť Izrael aj Saudskú Arábiu.

Trump sa už v stredu stretne vo Vatikáne s pápežom Františkom. Na programe má aj schôdzky s poprednými talianskymi – prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérom Paolom Gentilonim.

Z Talianska následne Trump odletí na summit NATO v Bruseli, kde sa okrem iného stretne s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a šéfom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Svoju prvú zahraničnú cestu zavŕši koncom týždňa účasťou na summite lídrov skupiny G7 na Sicílii.