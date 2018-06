Trump sa najskôr prirovnal ku Kim Čong-unovi a vzápätí obvinil novinára z nechápavosti

WASHINGTON 15. júna (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump sa v piatok porovnával so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom a na krátkom brífingu pred Bielym domom vyhlásil, že v niektorých veciach sú si podobní. Neskôr však novinárom oznámil, že to myslel len zo žartu.

„Je to hlava štátu, a je to silná hlava štátu. Mýli sa každý, kto by si myslel niečo iné,“ povedal Trump o severokórejskom vodcovi. „Keď Kim hovorí, jeho ľudia len ticho sedia a dávajú pozor. Ja chcem, aby moji ľudia robili to isté,“ povedal americký prezident.

Vzápätí však novinára, ktorý sa ho pýtal na názor na Kima, Trump obvinil, že „nerozumie sarkazmu“, a preto nepochopil, že len žartoval.