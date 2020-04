Trump šokoval vyhlásením, pacientom s Covid-19 chce vstrekovať do tela dezinfekciu

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok ponúkol ďalšie svoje tipy na boj s pandémiou nového koronavírusu, ktoré nenechali lekársku komunitu chladnou a vyslúžili si vlnu kritiky. Tentoraz navrhol výskum možnej liečby vstrekovaním dezinfekcie do tela a tiež ožarovanie pacientov UV svetlom. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Bielidlo vstrekované do dýchacieho traktu

Počas tlačovej konferencie pracovnej skupiny Bieleho domu pre koronavírus predstavil William Bryan, šéf oboru vedy a technológie ministerstva vnútornej bezpečnosti, výsledky vládneho výskumu.

Ten naznačuje, že koronavírus rýchlejšie slabne pri vystavení slnečnému svetlu a teplu. Štúdia tiež tvrdí, že bielidlo dokáže do piatich minút zabiť vírus v slinách alebo tekutinách dýchacieho traktu a izopropylalkohol to zvládne ešte rýchlejšie. Podotkol však, že výskum by sa mal posudzovať opatrne.

Ožarovanie silným svetlom

Trump navrhuje v tejto oblasti ešte ďalší výskum. Počas konferencie, otočený na koordinátorku Bieleho domu pre postup v súvislosti s koronavírusom, lekárku Deborah Birx, vyhlásil, že by mali otestovať ožiarenie „ultrafialovým alebo veľmi silným svetlom“.

„Predpokladajme, že by sme priviedli svetlo do tela, čo môžeme urobiť cez pokožku alebo iným spôsobom. Myslím, že ste povedali, že to tiež otestujete. Znie to zaujímavo,“ povedal Trump.

„A potom vidím dezinfekčný prostriedok, ktorý to dokáže zabiť za minútu. Jednu minútu. Existuje nejaký spôsob, ako môžeme urobiť niečo také, vstreknutím dovnútra alebo takmer čistením?“ vyjadril sa ďalej prezident a poznamenal, že „by bolo zaujímavé sa na to pozrieť“.

„Nie som lekár, ale som človek, čo má dobré veď viete čo,“ dodal ukazujúc na svoju hlavu.

Metóda samovrahov

Reakcie na seba nenechali dlho čakať, pričom mnoho lekárov varovalo, že vstrekovanie dezinfekcie by mohlo mať fatálne následky.

„Táto predstava vstrekovania alebo konzumovania akéhokoľvek typu čistiaceho prostriedku do tela je nezodpovedná a je to nebezpečné. Je to bežná metóda, ktorú ľudia používajú, keď sa chcú zabiť,“ vyjadril sa napríklad pre NBC News pľúcny lekár Vin Gupta.

Na Trumpovo tvrdenie tiež zareagoval jeho pravdepodobný demokratický konkurent v prezidentských voľbách Joe Biden.

Ten na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal: „UV svetlo? Vstrekovanie dezinfekčného prostriedku? Tu je nápad, pán prezident: viac testov. Teraz. A ochranné prostriedky pre skutočných zdravotníckych pracovníkov.“

Trump už predtým navrhoval liečbu koronavírusu hydroxychlorochínom, ktorý sa používa pri liečbe malárie, no nedávno s tým prestal.

Jedna štúdia tento týždeň ukázala, že pacienti s koronavírusom z vládnej nemocnice pre vojnových veteránov liečení touto látkou zomierali viac, ako tí s bežnou liečbou.