Trump utŕžil ďalšiu ranu, žalobu proti víťazstvu Bidena zamietol aj najvyšší súd

Najvyšší súd Spojených štátov amerických zamietol žalobu proti volebnému víťazstvu novozvoleného prezidenta Joea Bidena v štáte Pensylvánia. Tamojší republikáni chceli zvrátiť potvrdenie výsledkov novembrových prezidentských volieb. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Pensylvánsky guvernér Tom Wolf potvrdil Bidenovo víťazstvo minulý mesiac. Republikáni v štáte to však chceli zmeniť a obrátili sa na štátny súd, ktorý to minulý týždeň zamietol. Následne sa odvolali na najvyšší súd vo Washingtone, no ani ten im nedal uspokojivú reakciu.

Trump menoval troch sudcov

„Žiadosť o súdny príkaz predložená sudcovi Alitovi a ním predložená Súdnemu dvoru je zamietnutá,“ rozhodol v utorok v jednej vete najvyšší súd.

Utorkové rozhodnutie je ranou pre dosluhujúceho republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane bez dôkazov hovorí o volebnom podvode a naznačil, že o výsledkoch volieb rozhodne Najvyšší súd Spojených štátov. Tam počas svojho úradovania menoval troch sudcov, vrátane konzervatívnej sudkyne Amy Coney Barrett, ktorá nahradila zosnulú liberálnu ikonu Ruth Bader Ginsburg.

Dôkazy o podvode nenašli

Od novembrovej prehry vo voľbách Trump a jeho podporovatelia podali desiatky žalôb spochybňujúcich výsledky. V utorok napríklad podali texaskí republikáni na Najvyššom súde USA žalobu, v ktorej obviňujú štyri ďalšie štáty z volebných nezrovnalostí. Minulý týždeň pritom minister spravodlivosti William Barr uviedol, že jeho rezort nenašiel žiadne dôkazy o masovom podvode počas tohtoročných volieb.

Demokrat Biden porazil Trumpa v pomere 306 k 232 hlasov v Zbore voliteľov a získal o sedem miliónov hlasov voličov viac ako jeho republikánsky oponent. Zbor voliteľov, ktorý volí prezidenta, sa stretne 14. decembra, aby oficiálne odovzdal svoje hlasy.