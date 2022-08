Trump využil piaty dodatok ústavy Spojených štátov a odmietol vypovedať

Bývalý americký prezident Donald Trump podľa vlastných slov využil piaty dodatok ústavy Spojených štátov a neodpovedal pod prísahou na otázky v súvislosti s newyorským civilným vyšetrovaním obchodných praktík jeho rodiny.

Výpoveď by mohla byť použitá proti nemu

Sedemdesiatšesťročný Trump dorazil do kancelárie newyorskej generálnej prokurátorky Letitie James v stredu ráno, no po zhruba hodine rozoslal vyjadrenie, že odmietol odpovedať na otázky.

Čokoľvek čo by počas výpovede povedal, by totiž mohlo byť podľa expertov použité proti nemu v kriminálnom vyšetrovaní. Vyšetrovanie, ktoré vedie James, je síce civilné, no manhattanský okresný prokurátor vedie súčasne aj kriminálne vyšetrovanie.

Jeho spoločnosť uvádza nesprávne hodnoty majetku

Civilné vyšetrovanie, ktoré vedie newyorská generálna prokurátorka, je zamerané na obvinenia, že Trumpova spoločnosť Trump Organization uvádzala nesprávne hodnoty svojich majetkov, ako sú golfové ihriská a mrakodrapy, čím zavádzala veriteľov a daňové úrady.

James má podľa vlastných slov podstatné dôkazy o tom, že Trumpova spoločnosť „používala falošné alebo zavádzajúce hodnotenia majetkov, aby získala množstvo ekonomických výhod, vrátane pôžičiek, poistného krytia a daňových odpočtov“.

Chceli znížiť daňové zaťaženie

Podľa prokurátorky Trump Organization zveličovala hodnotu svojich majetkov, aby zapôsobila na veriteľov alebo uvádzala nesprávne hodnoty pozemkov, aby znížila daňové zaťaženie, pričom poukázala na každoročné finančné záznamy poskytované bankám s cieľom zabezpečiť si priaznivé podmienky úverov a tiež presvedčiť finančné magazíny o oprávnenosti Trumpovho miesta medzi svetovými miliardármi.

Spoločnosť dokonca údajne zveličila veľkosť Trumpovho manhattanského penthousu, keď tvrdila, že je takmer trikrát väčší ako v skutočnosti je, čo predstavuje rozdiel v hodnote asi 200 miliónov dolárov.

Afroamerickú prokurátorku obvinil z rasizmu

Trump všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že snaha o čo najpriaznivejšie ohodnotenie nehnuteľnosti je v realitnom biznise bežnou praxou a prokurátorkino vyšetrovanie označuje za politicky motivované. Afroameričanku James dokonca obvinil z rasizmu.

Dve z Trumpových dospelých detí, Donald Jr. a Ivanka, už v prípade vypovedali v uplynulých dňoch.