Trump žiada po útoku prísnejšie imigračné pravidlá

WASHINGTON 2. novembra (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump vyzval na urýchlené zrušenie imigračného programu, na základe ktorého prišiel do Spojených štátov muž podozrivý z útoku v New Yorku. Trump trvá na tom, že Kongres musí ukončiť program vízovej lotérie, v rámci ktorej sa vydávajú takzvané zelené karty. Vďaka nej pricestoval do USA aj uzbecký imigrant Sayfullo Saipov.

Prezident zároveň nariadil prísnejšie preverovanie imigrantov, ktorých už aj tak podrobujú, ako Trump hovorí, „extrémnemu lustrovaniu“. „Musíme byť oveľa tvrdší, oveľa múdrejší a menej politicky korektní,“ povedal Trump.

Aké nové kroky plánuje, Biely dom neuviedol. Prezident tiež dodal, že nie je proti poslaniu podozrivého Uzbeka do zadržiavaceho zariadenia na americkej vojenskej základni Guantánamo na Kube. Federálna prokuratúra v New Yorku už medzičasom proti Saipovi vzniesla obvinenia z terorizmu.

Saipov zabil v utorok osem ľudí na newyorskom Manhattane, kde do nich vrazil dodávkou. Svojím činom podľa vlastných slov reagoval na výzvy Islamského štátu. Medzi obeťami je päť Argentínčanov, jedna Belgičanka a dvaja Američania. Trump na Twitteri uviedol, že išlo o „ďalší útok úplne chorej a pomätenej osoby“. Dvadsaťdeväťročnému mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest smrti.