Trumpa obvinili z ďalšieho sexuálneho napadnutia, v obchodnom dome mal zneužiť novinárku

WASHINGTON 22. júna (WebNoviny.sk) – Ďalšia žena obvinila amerického prezidenta Donalda Trumpa zo sexuálneho napadnutia.

Novinárka E. Jean Carroll v úryvku zo svojej knihy, ktorý v piatok zverejnil na svojej webstránke magazín New York, tvrdí, že ju šéf Bieleho domu sexuálne napadol v 90. rokoch minulého storočia. Podľa nej sa tak stalo v skúšobnej kabínke v jednom z newyorských obchodných domov.

Novinárka Trumpa odsotila

Autorka poradenskej rubriky v magazíne Elle uviedla, že v roku 1995 alebo 1996 sa s Trumpom, vtedy ešte realitným magnátom, stretla v obchodnom dome Bergdorf Goodman.

Požiadal ju, či by mu nepomohla kúpiť dar pre bližšie neidentifikované „dievča“ a ona súhlasila. Po tom, čo jej navrhol, že by kúpil spodnú bielizeň, jej podal body a vyzval ju, aby si to vyskúšala.

Ako o tom vtipkovali, odviedol ju do kabínky, kde ju pritlačil ku stene a následne ju zneužil. Carroll tvrdí, že po „kolosálnom boji“ sa jej podarilo Trumpa odsotiť a utiecť z obchodu.

Trump obvinenia odmieta

Carroll uviedla, že v čase incidentu neboli v blízkosti žiadni zamestnanci obchodu a že ho nenahlásila polícii. Zverila sa s ním svojim dvom priateľom – novinárom, pričom jeden jej poradil, aby to nahlásila, druhý zase, aby mlčala. Magazín New York potvrdil výpovede jej priateľov, ale nemenoval ich.

Americký prezident tvrdenia poprel s tým, že Carroll v živote nestretol. Podľa neho sú to „falošné správy“ a o incidente neexistujú dôkazy. Počas prezidentskej kampane v roku 2016 Trumpa obvinila z nevhodného sexuálneho správania sa v minulosti viac ako desiatka žien. Trump tieto tvrdenia poprel s tým, že dané ženy klamú.

Carroll okrem Trumpa zo sexuálneho zneužitia v texte obvinila napríklad aj bývalého výkonného riaditeľa televízie CBS, Lesa Moonvesa. Ten to tiež poprel.