Trumpovi už údajne radí uznať prehru vo voľbách aj manželka Melania

Americká prvá dáma Melania Trumpová sa pridala k rastúcemu okruhu ľudí, ktorí radia jej manželovi, Donaldovi Trumpovi, aby uznal prehru v prezidentských voľbách.

Informuje o tom televízia CNN s odvolaním sa na nemenovaný zdroj blízky rozhovorom v tejto veci. Manželka amerického prezidenta sa k voľbám zatiaľ verejne nevyjadrila, v súkromí mu už svoj názor povedala. „Navrhla mu to, tak ako to často robí,“ vysvetlil.

S uznaním prehry za Trumpom prišiel už napríklad aj jeho zať Jared Kushner.

Agentúra The Associated Press (AP), CNN a ďalšie médiá v sobotu pripísali víťazstvo demokratovi Joeovi Bidenovi, ktorý získal dostatok voliteľov, ktorých potrebuje na to, aby sa stal 46. prezidentom USA. Trump opakovane a bez dôkazov výsledky popiera s tým, že je to volebný podvod, a odmieta uznať prehru.

Trump nedeľu trávi na golfe vo Virgínii, rovnako ako deň pred tým. Pri príchode do klubu ho privítalo niekoľko demonštrantov, uvádza AP.