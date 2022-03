Trussová obvinila Putina z „ohavných“ únosov Ukrajincov, mnoho ich malo byť zajatých alebo odvlečených

Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová obvinila ruského prezidenta Vladimira Putina z používania „ohavnej taktiky“ únosov ukrajinských civilistov. Referuje o tom spravodajský web BBC.

Trussová na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedla, že Putin sa „uchyľuje k zúfalým opatreniam“.

Putin continues to use abhorrent tactics against the Ukrainian people, including abducting innocent civilians.

He is not achieving his objectives and is resorting to desperate measures.

Putin must fail in Ukraine. #thetaken https://t.co/ydgbvdZI1P

— Liz Truss (@trussliz) March 28, 2022