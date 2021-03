Tržby pošty klesli o milióny eur, napriek nakazeným zamestnancom sa snaží o plynulé doručovanie

Tržby Slovenskej pošty sa najmä vplyvom druhej vlny pandémie koronavírusu znížili o približne 10 miliónov eur. Najviac boli zasiahnuté v posledných mesiacoch výnosy z medzinárodného poštového styku, ktoré sa znížili o 6 miliónov eur.

Nárast pozitívne testovaných zamestnancov

Poklesli aj výnosy za univerzálne služby, a to o 4 milióny eur. Uviedla to pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková s tým, že zvýšený počet chorých zamestnancov na ochorenie COVID-19 ovplyvňuje prevádzku pôšt a logistiku. To sa môže prejaviť v obmedzeniach otváracích hodín pre verejnosť, ako aj pri lehotách doručovania zásielok. V najkritickejších situáciách, keď vypadol naraz celý kolektív pošty a nebolo možné ho hneď nahradiť, museli byť pobočky pošty na nevyhnutnú dobu zatvorené.

Aktuálne zaznamenáva pošta nárast počtu zamestnancov, ktorí sú pozitívne testovaní na COVID-19 alebo ktorí musia zostať v izolácii. V súčasnosti má Slovenská pošta výpadok 1 820 zamestnancov v rámci celého Slovenska, čo predstavuje viac ako 14 percent pracovníkov.

Pošta sa usiluje o plynulé doručovanie

Najhoršie je na tom košický región, kde absentuje takmer 280 zamestnancov, teda viac ako 18 percent zamestnancov. Nasledujú Žilinský a Bratislavský kraj, oba s výpadkom takmer 210 zamestnancov. Keďže situácia v regiónoch sa líši, isté meškania sa môžu vyskytnúť lokálne, a to v súvislosti s výpadkom zamestnancov.

Slovenská pošta sa usiluje nahrádzať zamestnancov, ktorí ochoreli alebo musia zostať v karanténe, inými pracovníkmi, a to neraz aj presunom z iných, menších pôšt. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby bolo doručovanie čo najplynulejšie. Podľa Ivety Dorčákovej však nie sú nezvyklé ani situácie, keď obchodník mešká s dodávkou tovaru prepravcovi. Potom, prirodzene, aj keď prepravca dodá zásielku v stanovenom termíne, klient ju dostane oneskorene. „Nie je to však chyba prepravcu,“ dodala hovorkyňa Slovenskej pošty.