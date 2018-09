Tsipras chce nezamestnanosť v Grécku na úrovni 10 percent, v pláne má prilákať späť vysokoškolákov

SOLÚN 9. septembra (WebNoviny.sk) – Grécky premiér Alexis Tsipras chce dosiahnuť do piatich rokov pokles nezamestnanosti v krajine z terajších 19 percent na úroveň 10 percent a do dvoch rokov dostať hodnotenie gréckych dlhopisov do investičného pásma.

Premiér, ktorý v sobotu predstavil svoj ekonomický program na najbližší rok v prejave na gréckom najväčšom veľtrhu, zároveň sľúbil zníženie korporátnych daní, zvýšenie sociálnych výdavkov, poskytnutie daňových úľav s cieľom prilákať naspäť vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí emigrovali, zvýšenie minimálnej mzdy a obnovenie kolektívneho vyjednávania o mzdách. Okrem toho sľúbil aj zvýšenie platov policajtov, vojakov a sudcov so spätnou platnosťou.

V súvislosti so spornou otázkou ďalšej redukcie dôchodkov, ku ktorej sa jeho vláda zaviazala po naliehaní veriteľov, Tsipras vyjadril presvedčenie, že ciele vlády v oblasti prebytkov rozpočtu je možné dosiahnuť bez ďalšieho znižovania penzií. Dodal však, že o tom bude diskutovať v neskoršej časti tohto roka s Európskou úniou.

Tsipras uviedol, že dlhodobo oslabujúca ekonomika krajiny by mala za rok 2018 vykázať rast na úrovni 2,5 percenta. Grécko minulý mesiac prestalo prijímať pomoc v rámci tretieho programu zahraničnej núdzovej pomoci a teraz sa musí vrátiť k získavaniu financií na trhoch.