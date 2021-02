Tsitsipas senzačne otočil duel s Nadalom a zahrá si semifinále Australian Open (video)

Stefanos Tsitsipas skompletizoval kvarteto semifinalistov na tenisovom Australian Open v Melbourne. Ambiciózny Grék predviedol vo štvrťfinále husársky kúsok, keď proti 20-násobnému grandslamového šampiónovi Španielovi Rafaelovi Nadalovi utiekol zo stavu 0:2 na sety. Svetová šestka zdolala dvojku 3:6, 2:6, 7:6 (4), 6:4, 7:5 a po druhý raz v kariére postúpila do semifinále na úvodnom „grandslame“ sezóny.

Čaká ho Medvedev

Pred dvoma rokmi Tsitsipas pri svojej semifinálovej premiére v Melbourne prehral práve s Nadalom hladko v troch setoch. Teraz bude súperom 22-ročného Gréka Rus Daniil Medvedev, ktorý ťahá sériu 19 víťazných zápasov. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria obhajca titulu Srb Novak Djokovič a ruské prekvapenie Aslan Karacev.

Tsitsipas rozhodujúcim spôsobom brejkol Nadala v jedenástom geme piateho setu, keď sa „čistou“ hrou ujal vedenia 6:5. Potom ešte Nadal zabojoval, dostal sa aj k brejkbalu, ale Tsitsipas veľkú šancu už nepustil z rúk. Po 4:05 h premenil tretí mečbal a stále má šancu na zisk prvého grandslamového titulu.

Začal si viac veriť

„Nemám slov a neviem, ako to mám popísať. Môj tenis hovorí sám za seba. Je to úžasný pocit bojovať s Nadalom na takejto úrovni a na konci zvíťaziť. Začal som nervózne a stratil dva sety. Neviem, čo sa neskôr zmenilo, ale začal som si viac veriť. Moje emócie sú neopísateľné,“ uviedol Stefanos Tsitsipas v prvej pozápasovej reakcii na kurte.

„Medvedev má za sebou sériu víťazstiev a hrá výborne. Každý to vie, ale ja sa teším na vzájomný zápas. Bude to pre mňa ťažké, ale dobre zregenerujem a pôjdem do toho. Každý zápas pre mňa v Melbourne je požehnanie,“ doplnil semifinalista z Grécka.

Druhá prehra v kariére Nadala

Nadal len po druhý raz v kariére prehral zápas hraný na tri víťazné sety z náskoku 2:0 na sety. Prvýkrát sa mu to stalo na US Open 2015, kde takto nestačil na Taliana Fabia Fogniniho. Šampión Australian Open z roku 2009 v Melbourne útočil na 21. grandslamový titul. Ak by ho vybojoval, preskočil by v rebríčku „nesmrteľnosti“ Rogera Federera a stal by sa najúspešnejším tenistom histórie na turnajoch tzv. veľkej štvorky.

Nadal vstúpil do zápasu s Tsitsipasom výborne a prvé dva sety vyhral 6:3 a 6:2. Potom však prišiel nevydarený tajbrejk (4:7), čo bol vôbec prvý prehratý set španielskeho tenistu na grandslamovom turnaji po roku a vlaňajšom vypadnutí vo štvrťfinále v Melbourne s Dominicom Thiemom. Neskôr na US Open Nadal neštartoval, Wimbledon sa vôbec nehral a na Roland Garros dokráčal k 13. titulu impozantne bez straty setu s bilanciou 21-0. Spolu so 14 víťaznými setmi na Australian Open 2021 Nadal ťahal víťaznú šnúru 35 setov.