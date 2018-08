Tuniský prezident chce naďalej presadiť rovnoprávnosť žien a mužov v súvislosti s dedením majetku

TUNIS 13. augusta (WebNoviny.sk) – Tuniský prezident Al-Bádží Qáid as-Sabsí, ktorý má už dlhé roky povesť najväčšieho reformátora v moslimskom svete, v pondelok vyhlásil, že naďalej trvá na zrovnoprávnení žien a mužov v súvislosti s dedením.

Silnejúci odpor spoločnosti

Právnu úpravu, ktorá obe pohlavia v tejto veci zrovnoprávni, chce predložiť do parlamentu už na jeho najbližšej schôdzi, teda v októbri. Podľa tradičného islamského práva muži dedia dvakrát toľko ako ženy, to však podľa prezidenta nemá nič spoločné so spravodlivosťou.

As-Sabsího neodradil ani silnejúci odpor zo strany konzervatívnej časti spoločnosti. V sobotu sa napríklad konala demonštrácia za účasti niekoľkých tisícov stúpencov konzervatívneho výkladu islamu, na ktorej protestovali proti prezidentovej snahe zrovnoprávniť obe pohlavia. Zúčastnili sa na nej aj ženy zahalené v šatkách.

Existujú dôležitejšie problémy

Kritika na adresu prezidenta sa objavuje aj zo strany viacerých vplyvných duchovných, a do prezidenta sa nedávno obula aj popredná opozičná politička Džamila Ksiksi, ktorá je známou odporkyňou reforiem. „Myslím si, že existujú iné problémy, ktoré sú oveľa dôležitejšie, vyžadujú si viac nasadenia, úsilia a času a ktoré treba riešiť okamžite,“ odkázala as-Sabsímu.

Tunisko na popud prezidenta už v septembri minulého roku zrušilo zákaz, ktorý nedovoľoval moslimským ženám brať si za mužov nemoslimov. Podľa tradičného islamského práva majú totiž takúto výsadu iba muži, ktorí si ženy inej viery môžu brať aj bez toho, aby ich nastávajúce konvertovali na islam. „Náš štát je povinný zaistiť úplnú rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi,“ vyhlásil vtedy prezident.

V krajine sa pripravujú aj ďalšie novinky, ktoré sú pre islamských fundamentalistov nemysliteľné. Prezident napríklad pripravuje postaviť mimo zákon trest smrti, a naopak chce zlegalizovať homosexualitu, za ktorú momentálne v krajine hrozí trojročné väzenie.