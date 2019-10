Turecká armáda z neznámych dôvodov zatkla osemnástich sýrskych vojakov, zvažuje ich odovzdať Rusku

Turecká armáda zatkla na severovýchode Sýrie na územiach, na ktoré Turecko zaútočilo a okupuje ich, osemnástich vojakov sýrskej armády. Vo štvrtok to oznámil turecký minister obrany Hulusi Akar.

Turecko zvažuje odovzdať zajatcov Rusku

Ako uviedol vo vyhlásení, ktoré zverejnilo jeho ministerstvo, Turecko teraz zvažuje, že by týchto zajatcov odovzdalo Rusku. Rusko je aktuálne hlavným spojencom a podporovateľom Turecka a obe krajiny plánujú už od piatku spustiť spoločné vojenské hliadky na severovýchode Sýrie, na druhej strane má však Rusko tradične dobré vzťahy aj so sýrskym prezidentom Baššárom Asadom.

Turecký minister obrany neuviedol, kedy a kde k zatknutiu osemnástich sýrskych vojakov došlo. Nevysvetlil ani to, z akého titulu turecká armáda zatýka sýrskych vojakov na území ich vlastnej krajiny.

Útok Turecka na Kurdov

Turecko zaútočilo na severovýchode Sýrie na tamojších Kurdov, ktorých turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vykresľuje ako teroristov a hlavných nepriateľov svojho režimu, pričom väčšinou nerobí žiadny rozdiel medzi kurdskými bojovníkmi a civilistami.

Vláda sýrskeho prezidenta Baššára Asada ponechala vpád tureckých vojsk na svoje územie pôvodne takmer bez povšimnutia, keďže sa jej zrejme nechcelo ísť do konfliktu so silnejším súperom. Až po čase sľúbila Kurdom ochranu a vyslala do oblasti vojenské posily.

V oblasti zatiaľ panuje prímerie

V oblasti už niekoľko dní panuje prímerie, ku ktorému dotlačili Erdogana Rusi aj Američania. Erdoganova podmienka bola, že Kurdi sa dobrovoľne stiahnu z 30-kilometrového pásu pozdĺž tureckých hraníc, s čím Kurdi súhlasili a aj to zrealizovali.

Erdogan sa vyhráža, že ak v tomto sektore Turci objavia čo i len jediného kurdského bojovníka, opäť spustí vojenskú operáciu. Podľa Kurdov navyše turecká armáda napriek prímeriu stále útočí, aj keď už len sporadicky.