Turecké lietadlo sa po vyčíňaní muža muselo vrátiť do Istanbulu, cestujúci kričali od strachu

ISTANBUL 15. júna (WebNoviny.sk) – Lietadlo Tureckých aerolínií, ktoré v sobotu smerovalo z Istanbulu do sudánskeho Chartúmu, sa muselo vrátiť naspäť do Istanbulu.

Dôvodom bolo správanie sa muža, ktorý tvrdil, že nemôže dýchať, ohrozoval spolucestujúcich a v lietadle vyvolal úplnú paniku.

Ako uvádza agentúra The Associated Press (AP), muž, ktorý cestoval v business triede, začal krátko po štarte lietadla kričať, búchať do kyslíkovej masky a do okienka, sácať spolucestujúcich a snažil sa dostať ku kabínke pilota.

Cestujúci ho síce po chvíli spacifikovali a odviedli naspäť na miesto, no posádka lietadla neskôr oznámila, že sa pre istotu vracia do Istanbulu. Podľa AP počas vyčíňania pasažiera spolucestujúci kričali od strachu a deti plakali. Po pristátí muža na letisku zatkla polícia. Podľa očitých svedkov si ešte pred vystúpením z lietadla podával ruky s cestujúcimi a bozkával ich deti.