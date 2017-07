Turecko je podľa europoslanca Škripka strategickým partnerom, ale nevhodným do Európskej únie

BRATISLAVA 8. júla (WebNoviny.sk) – Turecko nie je pripravené vstúpiť do Európskej únie. Myslí si to europoslanec Branislav Škripek (OĽaNO), ktorého stanovisko agentúre SITA poskytla Elena Burešová z kancelárie europoslanca.

Škripek sa v tomto duchu vyjadril po tohtotýždňových rokovaniach v Štrasburgu na tému dodržiavania ľudských práv v Turecku. Škripek považuje Turecko síce za strategického partnera pre politiku EÚ na Blízkom východe, ale nevidí v ňom ďalšieho člena európskeho spoločenstva. Zároveň Škripek kritizuje zahraničnú politiku Slovenska, ktorá otvorene podporuje Turecko.

Silné pochybnosti o demokracii

V roku 1987 Turecko požiadalo o vstup do Európskeho hospodárskeho spoločenstva a oficiálne prístupové rokovania začali v roku 2005. „Potom, ako som absolvoval viacero pracovných ciest na Blízky východ, mal som silné pochybnosti o demokratickom systéme v Turecku. Moje obavy sa potvrdili 15. júla 2016, keď vypukol násilný pokus o prevrat. Následné represálie trvajú dodnes,” povedal Škripek.

Podľa neho má vyhlásenie výnimočného stavu dlhotrvajúci a negatívny vplyv na bežných obyvateľov Turecka. Mnohí štátni úradníci, učitelia, ako aj príslušníci polície boli prepustení, likvidujú sa slobodné médiá, zatýkaní sú novinári, akademici, sudcovia, obhajcovia ľudských práv, ako aj volení či nevolení činitelia, vymenúva Správa o Turecku za rok 2016.

Tisíce občanov majú zákaz cestovať

Spravodajkyňou dokumentu je holandská europoslankyňa Kati Piri. „Tisíce tureckých občanov majú od štátu zákaz cestovať, prepadol im majetok. Ako je možné, že prezident Erdogan len tento týždeň skonfiškoval 50 kresťanských syriackych cirkevných budov?” pýta sa Škripek.

„Európsky parlament dnes vyzýva Turecko, aby bezpodmienečne prepustilo politických väzňov zadržaných bez dôkazov, ktorí sú vystavovaní rôznym formám násilia,” dodal s tým, že odsudzuje uväznenie 11 poslancov z Ľudovodemokratickej strany, ako aj 85 kurdských starostov.

Lajčák podporuje vstup do EÚ

Škripek kritizuje postoj ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (Smer-SD) voči Turecku. „Som znepokojený signálmi, ktoré vysiela naša vláda smerom k Turecku. Minister Lajčák opakovane podporuje vstup Turecka do EÚ. Vidíme, že režim prezidenta Erdogana prenasleduje vlastných občanov, ktorí sú jeho oponentmi. Takto spravovaná turecká krajina by preto nemala mať miesto v EÚ,” uviedol s tým, že vláda by sa nemala prikláňať na stranu Turecka.