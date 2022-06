Turecko mení pandemické podmienky pre zahraničných turistov

Turecko pred letnou sezónou, podobne ako iné krajiny, od 1. júna takisto zrušilo obmedzenia vstupu pre zahraničných návštevníkov. Podmienky na cestovanie do krajiny vyhľadávanej aj slovenskými turistami sa tak vracajú do predpandemického obdobia.

„Cestujúci sa už pri vstupe do Turecka nebudú musieť preukazovať ani certifikátom o očkovaní či prekonaní covidu, ani negatívnym výsledkom RT-PCR či antigénového testu na COVID-19. Nevyžaduje sa ani vypĺňanie registračného formulára,“ informovalo na sociálnej sieti Letisko M. R. Štefánika v Bratislave.

V prípade krajiny polmesiaca musí cestovný pas platiť aspoň 150 dní, ak nie je dostatočne dlho platný, odlet cestujúcemu nebude umožnený. Z bratislavského letiska je možné do Turecka letieť do Dalamanu a cez cestovné kancelárie okrem tohto prímorského letoviska aj do Antalye a Izmiru.

Taliansko a Cyprus pred hlavnou dovolenkovou sezónou už tiež zrušili od 1. júna všetky vstupné obmedzenia pre cudzincov a uvoľnili pandemické opatrenia. Grécko zrušilo od 1. júna do 15. septembra povinnosť mať prekrytú tvár rúškami či respirátormi FFP2 na palubách lietadiel.

Cestujúci do Grécka už od mája nemusia mať digitálny covid certifikát, potvrdenie o prekonaní COVID-19 či negatívny výsledok testu. Zrušená je aj povinnosť vypĺňania formulára s osobnými údajmi pred odletom do Grécka.