Turecko odmietlo poskytnúť Američanom záruky, že zaistí bezpečnosť Kurdov v Sýrii

ANKARA 8. januára (WebNoviny.sk) – Turecko v utorok odmietlo poskytnúť Spojeným štátom akékoľvek záruky, že po plánovanom odchode amerických vojsk zo severovýchodu Sýrie, kde doteraz bojovali po boku svojich kurdských spojencov proti Islamskému štátu, zaistí bezpečnosť Kurdov, namiesto toho, aby na nich útočilo.

Ďalšia nečakaná facka

Bezpečnostný poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton tak z utorňajšej návštevy Turecka odchádza bez uistenia z tureckej strany, že Ankara proti Kurdom po odchode Američanov nespustí masívnu vojenskú kampaň. Práve takéto uistenie bolo pritom vopred avizovaným hlavným dôvodom Boltonovej návštevy v Ankare.

Ďalšou nečakanou fackou do tváre Američanom zo strany Ankary je to, že sa s Boltonom oproti pôvodnému plánu odmietol stretnúť turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, a poslal na stretnutie s ním len nižšie postavených úradníkov.

Oficiálnym dôvodom na zrušenie Erdoganovej účasti na stretnutí bolo pracovné vyťaženie počas predvolebnej kampane, a tiež prezidentov prejav na pôde tureckého parlamentu. O tom však Erdogan vedel vopred, aj v čase, keď účasť na stretnutí prisľúbil.

Obvinil „isté kruhy“

Skutočný dôvod Erdoganovej neúčasti na rokovaní s Boltonom však ukázal práve prezidentov prejav na pôde parlamentu, v ktorom obvinil „isté kruhy“ z administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa snažia torpédovať jeho dohodu s americkým prezidentom o stiahnutí amerických vojsk zo severovýchodu Sýrie.

K tejto dohode došlo 14. decembra minulého roku počas telefonického rozhovoru medzi tureckým a americkým prezidentom, pričom Trumpov postoj mnohých šokoval, keďže vydal Kurdov, doterajších verných amerických spojencov v Sýrii, na milosť Erdogana. Ten sa nikdy netajil tým, že sa s nimi túži vojensky porátať, a naznačil to opäť aj v utorňajšom prejave na pôde tureckého parlamentu.

Trumpov nečakaný sľub Erdoganovi o stiahnutí amerických vojsk z kurdských oblastí Sýrie sa pokúsil v pondelok ešte počas návštevy Izraela korigovať jeho bezpečnostný poradca Bolton, keď vyhlásil, že americkí vojaci odídu, až keď vykorenia zvyšky Islamského štátu a keď americká administratíva dosiahne dohodu s Tureckom o zaistení bezpečnosti pre Kurdov.

Údajne to sú teroristi

Erdogan však dal v utorok jasne najavo, že je preňho dôležitý len názor Trumpa, nie následné spresnenia jeho podriadených. „Napriek faktu, že sme s pánom Trumpom dosiahli jednoznačnú dohodu, z rôznych poschodí americkej administratívy sa teraz ozývajú rôzne hlasy. Pre nás ale zostávajú platnými názory pána Trumpa na Sýriu a jeho odhodlanie z tejto krajiny odísť,“ vyhlásil turecký prezident.

Neskôr počas prejavu nenechal Erdogan nikoho na pochybách, aké sú jeho plány s Kurdmi po odchode Američanov. Ohradil sa proti snahe niektorých predstaviteľov americkej administratívy vymôcť si záruky v súvislosti so zaistením bezpečnosti Kurdov v Sýrii a viackrát zopakoval, že sýrskym Kurdom by nemala prináležať žiadna ochrana, pretože sú to údajne teroristi.