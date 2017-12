Turecko a Palestína sa vyhrážajú Trumpovi, ak uzná Jeruzalem za hlavné mesto Izraela

Vstup do galérie TU!

JERUZALEM 5. decembra (WebNoviny.sk) — Turecko a Palestínčania v utorok varovali pred odvetnými diplomatickými krokmi, pokiaľ americký prezident Donald Trump uzná Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v parlamente povedal, že pre jeho krajinu by to bolo prekročenie „červenej línie“ a reagovali by „prerušením diplomatických vzťahov s Izraelom“.

Blízky spolupracovník palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása zas varoval, že palestínska samospráva preruší kontakty so Spojenými štátmi. Americkí predstavitelia tvrdia, že prezident Trump by mohol uznať Jeruzalem za hlavné mesto židovského štátu ešte tento týždeň.

Palestínčania chcú mať z okupovaného východného Jeruzalema hlavné mesto svojho budúceho štátu, Izrael však svoje hlavné mesto považuje za „večné a nedeliteľné“. Židovský štát obsadil východný Jeruzalem po vojne v roku 1967. Medzinárodné spoločenstvo však izraelskú kontrolu nad zabratých územiami neuznáva.