Turecký parlament sa stretol prvýkrát od volieb, najviac kresiel v parlamente má Erdoganova strana

ISTANBUL 7. júla (WebNoviny.sk) – V tureckej Ankare sa v sobotu po prvýkrát od parlamentných a prezidentských volieb z 24. júna tohto roku zišiel parlament.

Jeho funkcia bude v tomto volebnom období o trochu iná ako doteraz, keďže v krajine sa mení systém vlády na prezidentský a skôr sa očakáva, že parlament sa stane len bezproblémovou hlasovacou „mašinériou“ pre prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a jeho Stranu spravodlivosti a rozvoja (AKP).

Tá má spolu s menším koaličným partnerom, Nacionalistickou akčnou stranou (MHP), v parlamente pohodlnú väčšinu 344 z celkového počtu 600 kresiel.

Najsilnejším opozičným zoskupením je Republikánska ľudová strana (CHP) so 144 poslancami, nasledujú liberálna prokurdská Ľudová demokratická strana (HDP) so 67 a národne orientovaná Dobrá strana so 42 poslancami.